Donald Trump amenaza ante la ONU con usar el “poderío militar” para defender los intereses de EE. UU.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, habló en medio de la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se refirió a sus logros en la presidencia y a las perspectivas del futuro de su país, todo en medio del segundo año de su nuevo mandato, tras haber ganado las elecciones en 2024.

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Trump inició su discurso elogiando las estadísticas económicas y de criminalidad de Estados Unidos bajo su administración, refiriéndose a la disminución de los niveles de desempleo y pobreza. “Nuestra nación está creciendo, nuestro poder se expande, nuestro país está mejor que nunca y nuestro futuro es muy, muy prometedor”, afirmó el mandatario.

“Hace dos años, nuestro país estaba muerto y ahora tenemos el país más próspero del mundo”, declaró Trump. Agregó: “Antes de asumir el cargo, teníamos la frontera más peligrosa del planeta y ahora tenemos la frontera más segura de la historia de Estados Unidos”.

En materia internacional, Trump también defendió el actuar de su país en el mundo y advirtió estar dispuesto a aumentar la presión. “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos”, dijo Trump.

Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

También habló sobre Cuba y Venezuela, asegurando que la isla gobernada por el régimen de los Castro “caerá”, mientras que elogió los resultados logrados con el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, tras el millonario acuerdo petrolero firmado hace unas semanas.

“Desde aquel día, cientos de presos políticos venezolanos han sido liberados. Los han sacado de las cárceles y estamos trabajando estrechamente con los líderes de Venezuela para forjar un futuro mucho mejor para el pueblo venezolano”, afirmó.

Trump declaró el mes pasado que Estados Unidos firmó “el mayor acuerdo petrolero de la historia, que abarca 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que beneficiará enormemente tanto a Venezuela como a Estados Unidos y ayudará a reducir el coste de la energía en todo el mundo”.

El líder republicano afirmó que ambos países controlaban un porcentaje considerable del petróleo mundial. “Nuestras acciones en Venezuela demuestran que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental”, añadió.

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental”, dijo Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

Trump sugirió que Irán está esperando ver cómo les va a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato antes de negociar el fin de la guerra con su administración.

“Tengo que tomar una decisión importante”, dijo Trump. “¿Llegaré a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue, tal vez uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo? ¿O aniquilo a la República Islámica rápidamente, sin darle jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo?”, expresó.

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Trump predijo que Estados Unidos llegará a un acuerdo con Irán justo después de las elecciones. “Están esperando a ver cómo me va en las elecciones de mitad de mandato”, dijo.