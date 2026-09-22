Tiroteo en escuela deja al menos once estudiantes heridos en Turquía. Adolescente de 15 años habría sido el responsable

Un adolescente abrió fuego este martes frente a una escuela secundaria en el oeste de Turquía y dejó al menos 11 estudiantes heridos, dos de ellos en estado grave, en un ataque que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en los centros educativos del país. El presunto agresor fue detenido poco después por las autoridades.

El hecho ocurrió hacia las 8:00 de la mañana, hora local, en las inmediaciones del Instituto Técnico y Vocacional İnci Üzmez, en el distrito de Turgutlu, provincia de Manisa, una región ubicada cerca de la ciudad costera de Esmirna. Según las autoridades turcas, el atacante disparó contra estudiantes que se dirigían al centro educativo antes de huir del lugar.

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El ministro de Justicia de Turquía, Akin Gürlek, confirmó que once alumnos resultaron heridos y que dos de ellos permanecen en condición crítica. El sospechoso, un estudiante de 15 años del mismo colegio, fue capturado poco después del ataque y puesto bajo custodia mientras avanza la investigación.

Un joven en bicicleta hace un gesto desde detrás de un cordón policial cerca de una escuela secundaria donde un hombre armado abrió fuego. Foto: AFP

De acuerdo con los primeros reportes, el joven utilizó una escopeta o fusil de caza que presuntamente tomó de la vivienda de su abuelo. Como parte de las pesquisas, la policía también detuvo a los padres del menor y a su abuelo para determinar si existió negligencia en el almacenamiento y control del arma utilizada en el ataque.

Las autoridades turcas no han informado oficialmente cuál fue el móvil del ataque. Sin embargo, medios locales señalaron que una de las hipótesis bajo investigación es que el adolescente hubiera sido víctima de acoso escolar, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre esa posibilidad.

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Tras el tiroteo, decenas de ambulancias y agentes de seguridad acudieron al lugar. Los estudiantes heridos fueron trasladados a hospitales de la región, mientras que las clases fueron suspendidas y el Ministerio de Educación envió inspectores para investigar lo ocurrido. Además, equipos de apoyo psicológico fueron desplegados para atender a estudiantes, docentes y familiares afectados por el ataque.

Miembros de sindicatos de docentes se congregan frente al instituto donde un hombre armado abrió fuego, hiriendo a once personas y siendo detenido poco después. Foto: AFP

Aunque los tiroteos en centros educativos son poco frecuentes en Turquía, el país ha registrado varios episodios de violencia escolar durante este año. En abril, dos ataques ocurridos en instituciones educativas del sur del país dejaron muertos y heridos, generando un amplio debate sobre el acceso a las armas y las medidas de seguridad en los colegios.

Precisamente, el gobierno turco había anunciado recientemente un refuerzo de la seguridad escolar para el año académico 2026-2027, incluida la contratación de miles de vigilantes para los centros educativos.

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Mientras tanto, organizaciones locales han advertido que millones de armas se encuentran en manos de particulares, muchas de ellas sin registro oficial, una situación que ha sido señalada como uno de los factores que facilitan este tipo de hechos violentos.

Con información de AFP.