Tavo Bernate y otros tres personajes quedaron fuera de ‘MasterChef’: se despidieron en video

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, Tavo Bernate se convirtió en el décimo participante en abandonar la competencia de cocina del canal RCN.

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En medio del reto de eliminación, el comediante decidió preparar un corte de carne que requería una cocción especial para alcanzar el punto adecuado. Aunque fue uno de los primeros pasos que realizó después de tener lista su mise en place, Tavo Bernate no quedó convencido con el resultado y dudó en llevar la proteína al atril, pues consideraba que estaba cruda, uno de los puntos que más suelen cuestionar los jurados.

Por esta razón, decidió poner en marcha un plan B y entregar una pechuga de pollo, ante el temor de recibir represalias por parte de Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Sin embargo, al llegar al atril se llevó una sorpresa: los chefs pasaron por su estación, revisaron el corte de carne y comprobaron que estaba en el punto adecuado. Es decir, Tavo no habría tenido que preparar una nueva proteína.

Esto terminó dejándolo por fuera de la competencia, pues, frente a los errores de sus compañeros, su preparación fue considerada la de menor rendimiento. Además, el puré que presentó estaba seco y la ensalada fue calificada como demasiado básica para el nivel de la competencia en el que se encuentran los participantes.

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A través de un video publicado en las redes sociales oficiales del Canal RCN y de MasterChef Celebrity, el comediante volvió a ponerse en la piel de Belón, el personaje inspirado en Belén Alonso, y recreó cómo habría reaccionado la chef a su salida de la competencia.

“Ay, no, pero la verdad que estoy muy triste. ¿Cómo te vas a ir, Tavo? No me hagas esto, vete a la chinga#@. Yo creo que fue por el chile que te di. No te vayas. —Ay, qué triste”, dijo con toda la vestimenta con la que llegó a interpretar a la chef.

Tavo Bernate imitó a Belén Alonso en 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity 2026'.

También recordó las veces en las que imitó a Emiro Navarro, uno de los creadores de contenido más queridos de la competencia, y a Pamela, un peculiar personaje que se robó la atención durante la edición de 2026.

Por este motivo, en la sección de los comentarios muchos afirmaron que lamentaban no solo la salida de Tavo, sino de cada uno de los personajes que interpretó y que le daban frescura a cada uno de los capítulos.

Finalmente, Tavo Bernate se despidió de sus seguidores en redes sociales y agradeció el apoyo que recibió durante su paso por la exitosa producción.

“Hoy me despido de la cocina a la cual soñé llegar y lo cumplí. Espero que se hayan divertido conmigo, espero que hayan llorado conmigo, espero que hayan sufrido conmigo en los últimos minutos, que hayan aprendido de las cositas que preparé y que cociné y espero que se hayan llevado toda la diversión, muchas sonrisas y se hayan desestresado en sus noches un buen rato”, indicó.