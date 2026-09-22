Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este martes 22 de septiembre lo que el futuro le depara a los signos

Este martes 22 de septiembre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.

Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.

Horóscopo de este martes, 22 de septiembre de 2026, según Nana Calistar

Aries

“Deja de resolverle la vida a medio mundo y atiende tus propios sueños. El amor podría sorprenderte, pero controla ese carácter antes de mandar al carajo a quien sí quiere quedarse”.

Tauro

“Atrévete a conocer sin cargar los errores de tus exparejas. Se aproximan oportunidades laborales y económicas; guarda tus planes, cuida tu salud y aléjate de quien te roba la paz”.

Géminis

“Todavía estás a tiempo de rescatar aquellos sueños que abandonaste por miedo. Depura amistades, acércate a tu familia y no te endeudes por apresurar ese negocio que tienes pensado”.

Cáncer

“Manda a la chingada las preocupaciones que no puedes controlar y deja de mendigar cariño. Es momento de cuidar tu cuerpo, cerrar ciclos y poner límites a quien solamente te utiliza”.

Leo

“Tu sinceridad vale, pero no la conviertas en una pedrada. Elige a quien te ofrezca hechos y no migajas; vienen mejoras económicas y la solución de una preocupación familiar”.

Virgo

“Un tropiezo no borra todo lo que puedes lograr. Una amistad regresará buscando perdón, pero tú decidirás su lugar. Cuida tu mente y no permanezcas donde existen faltas de respeto”.

Libra

“Deja de perseguir a quien te administra el cariño con gotero. Organiza tus pendientes, no confundas nostalgia con destino y disfruta tu vida íntima con consentimiento y protección”.

Escorpio

“No vuelvas a confiar únicamente porque alguien aprendió un discurso bonito. Pon límites, controla tu carácter y recuerda que tu mejor protección será cuidar tu paz y atender los hechos”.

Sagitario

“Que te valga madre quien no comprenda tus sueños. Recupera las ganas de vivir, limpia tu círculo de amistades falsas y no confundas calentura, nostalgia ni promesas con compromiso”.

Capricornio

“Ama sin desaparecer dentro de otra persona. Un viaje podría posponerse por dinero, pero seguirá una salida cercana. En el trabajo abre bien los ojos y revisa todo antes de comprometerte”.

Acuario

“Los tiempos de Dios son perfectos, pero no uses la fe para justificar indiferencias. Dale espacio a tu pareja, atiende el insomnio y nunca aceptes ser amante ni segunda opción de nadie”.

Piscis

“Controla tu carácter antes de caer en provocaciones. Tu relación puede mejorar con verdad y acuerdos, pero no sigas perdonando traiciones. Tu dignidad vale más que cualquier compañía”.