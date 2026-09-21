Horóscopo de Walter Mercado hoy: conozca los números de la suerte del 21 de septiembre

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el lunes 21 de septiembre, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada invita a dejar atrás la sensación de estancamiento y buscar nuevos espacios que permitan avanzar. Los estudios pueden cobrar importancia y abrir la puerta a retos diferentes. T

Números de suerte: 31, 1, 13.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cooperar con otras personas será importante, aunque sin dejar de establecer límites. Expresar con claridad las necesidades ayudará a distribuir mejor las responsabilidades.

Números de suerte: 12, 7, 44.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La vida social adquiere mayor movimiento y podría estar relacionada con viajes o contactos con personas que se encuentran en otros países. La seguridad personal será un aspecto importante para afrontar nuevos planes.

Números de suerte: 26, 15, 10.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Una situación que ya se había presentado podría volver a aparecer y requerir mayor atención. Mantener claras las prioridades será fundamental para evitar modificar planes únicamente para satisfacer a otras personas.

Números de suerte: 6, 47, 20.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El horóscopo señala una etapa de recuperación y mayor equilibrio personal. Los asuntos espirituales también podrían adquirir relevancia y llevar a una mayor conexión con las propias emociones. La creatividad y la intuición pueden convertirse en herramientas para explorar nuevas capacidades.

Números de suerte: 21, 9, 16.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El amor y la imaginación estarán especialmente presentes. Los sueños y proyectos personales pueden despertar entusiasmo, aunque será importante mantener la atención en las obligaciones cotidianas.

Números de suerte: 45, 39, 5.

El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La organización y el sentido de responsabilidad serán claves para resolver asuntos pendientes. También podrían surgir respuestas frente a inquietudes personales.

Números de suerte: 3, 31, 4.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Algunos acontecimientos inesperados podrían despertar entusiasmo y motivar nuevos proyectos. El panorama también favorece los espacios de diversión y los encuentros con amigos.

Números de suerte: 8, 15, 13.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los cambios marcarán esta etapa, especialmente en el ámbito profesional. Colaborar con otras personas puede abrir nuevas posibilidades de crecimiento. En cuanto al dinero, será importante encontrar un equilibrio entre los gastos impulsivos y la necesidad de ahorrar.

Números de suerte: 43, 5, 19.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Algunos retrasos podrían complicar los planes, principalmente en el trabajo. La recomendación es identificar aquello que ya no aporta y evitar que determinadas situaciones continúen frenando el progreso.

Números de suerte: 14, 33, 9.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El trabajo y la profesión tendrán especial protagonismo. Será necesario evitar asumir responsabilidades adicionales por presión de otras personas y expresar con seguridad cualquier duda.

Números de suerte: 20, 7, 44.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Definir objetivos concretos ayudará a establecer un camino más claro. Las predicciones invitan a escuchar las emociones, pero sin perder de vista la realidad. Algunas situaciones que actualmente generan incertidumbre podrían adquirir un nuevo sentido con el paso del tiempo.

Números de suerte: 25, 9, 17.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.