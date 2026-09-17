Estas cifras lo harían ganar la lotería este jueves, 17 de septiembre, según Walter Mercado

Las predicciones y recomendaciones inspiradas en Walter Mercado continúan despertando interés entre quienes creen que la astrología puede ofrecer pistas para atraer la prosperidad.

Estos son los números que le harían ganar mucho dinero hoy, 16 de septiembre, según Walter Mercado

Para este jueves 17 de septiembre, volvieron a conocerse las cifras que, según su legado, podrían convertirse en una guía para los jugadores.

Aunque no existe una fórmula que garantice ganar un premio, las combinaciones numéricas asociadas a cada signo del zodiaco siguen siendo una de las secciones más consultadas por los seguidores del recordado astrólogo.

El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una persona cercana podría tener preparada una sorpresa agradable. La jornada invita a analizar con cuidado las oportunidades que puedan contribuir a construir una vida mejor.

Números de suerte: 11, 1, 7.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El horóscopo señala la importancia de cuidar el bienestar emocional y mantener una actitud positiva. La fortaleza interior será necesaria para afrontar los momentos difíciles y aprender de las situaciones que no salen como se esperaba.

Números de suerte: 27, 15, 20.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El hogar y la familia ocuparán un lugar importante. Será conveniente fortalecer la comunicación con las personas cercanas y buscar espacios de tranquilidad.

Números de suerte: 8, 4, 33.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La inteligencia y la personalidad serán aspectos destacados en esta jornada. Las ideas pueden tener un papel importante en el ámbito laboral, especialmente cuando se comparten con otras personas.

Números de suerte: 25, 10, 16.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La creatividad y el buen gusto tendrán protagonismo. Las habilidades personales podrían abrir la puerta a nuevas experiencias tanto en el trabajo como en otros aspectos de la vida.

Números de suerte: 44, 9, 11.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será una jornada con bastante movimiento, por lo que conviene establecer límites y evitar el agotamiento. La organización será fundamental para cumplir con los compromisos de los próximos días.

Números de suerte: 7, 50, 3.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La recomendación es concentrar los esfuerzos en los objetivos que puedan aportar al crecimiento personal y económico. Los proyectos que comienzan a tomar forma podrían convertirse en una base para conseguir mayor estabilidad.

Números de suerte: 2, 8, 30.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

En el terreno sentimental, el horóscopo invita a dejar de lado la timidez y mostrar con mayor seguridad los sentimientos y cualidades personales.

Números de suerte: 6, 22, 15.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las sorpresas podrían marcar el día, incluso a través de un mensaje o una llamada inesperada. En los asuntos relacionados con negocios será necesario prestar atención a cada detalle antes de cerrar una transacción.

Números de suerte: 16, 40, 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El trato hacia los demás será un tema central. La jornada invita a actuar con comprensión y respeto, especialmente al momento de expresar opiniones.

Números de suerte: 30, 10, 25.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será importante evitar sacar conclusiones apresuradas, especialmente en asuntos relacionados con el amor. En el ámbito económico, pueden surgir decisiones que impliquen cambios en la vida cotidiana.

Números de suerte: 5, 9, 27.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las predicciones invitan a trabajar en la seguridad personal y a no dejarse afectar por opiniones que no han sido solicitadas. También será conveniente mantener distancia de quienes generan conflictos y cuidar el equilibrio emocional.

Números de suerte: 18, 4, 23.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.