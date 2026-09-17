Estas cifras lo harían ganar la lotería este jueves, 17 de septiembre, según Walter Mercado

Las predicciones y recomendaciones inspiradas en Walter Mercado continúan despertando interés entre quienes creen que la astrología puede ofrecer pistas para atraer la prosperidad.
Para este jueves 17 de septiembre, volvieron a conocerse las cifras que, según su legado, podrían convertirse en una guía para los jugadores.
Aunque no existe una fórmula que garantice ganar un premio, las combinaciones numéricas asociadas a cada signo del zodiaco siguen siendo una de las secciones más consultadas por los seguidores del recordado astrólogo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Una persona cercana podría tener preparada una sorpresa agradable. La jornada invita a analizar con cuidado las oportunidades que puedan contribuir a construir una vida mejor.
Números de suerte: 11, 1, 7.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El horóscopo señala la importancia de cuidar el bienestar emocional y mantener una actitud positiva. La fortaleza interior será necesaria para afrontar los momentos difíciles y aprender de las situaciones que no salen como se esperaba.
Números de suerte: 27, 15, 20.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El hogar y la familia ocuparán un lugar importante. Será conveniente fortalecer la comunicación con las personas cercanas y buscar espacios de tranquilidad.
Números de suerte: 8, 4, 33.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La inteligencia y la personalidad serán aspectos destacados en esta jornada. Las ideas pueden tener un papel importante en el ámbito laboral, especialmente cuando se comparten con otras personas.
Números de suerte: 25, 10, 16.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La creatividad y el buen gusto tendrán protagonismo. Las habilidades personales podrían abrir la puerta a nuevas experiencias tanto en el trabajo como en otros aspectos de la vida.
Números de suerte: 44, 9, 11.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Será una jornada con bastante movimiento, por lo que conviene establecer límites y evitar el agotamiento. La organización será fundamental para cumplir con los compromisos de los próximos días.
Números de suerte: 7, 50, 3.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La recomendación es concentrar los esfuerzos en los objetivos que puedan aportar al crecimiento personal y económico. Los proyectos que comienzan a tomar forma podrían convertirse en una base para conseguir mayor estabilidad.
Números de suerte: 2, 8, 30.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
En el terreno sentimental, el horóscopo invita a dejar de lado la timidez y mostrar con mayor seguridad los sentimientos y cualidades personales.
Números de suerte: 6, 22, 15.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Las sorpresas podrían marcar el día, incluso a través de un mensaje o una llamada inesperada. En los asuntos relacionados con negocios será necesario prestar atención a cada detalle antes de cerrar una transacción.
Números de suerte: 16, 40, 2.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El trato hacia los demás será un tema central. La jornada invita a actuar con comprensión y respeto, especialmente al momento de expresar opiniones.
Números de suerte: 30, 10, 25.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Será importante evitar sacar conclusiones apresuradas, especialmente en asuntos relacionados con el amor. En el ámbito económico, pueden surgir decisiones que impliquen cambios en la vida cotidiana.
Números de suerte: 5, 9, 27.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Las predicciones invitan a trabajar en la seguridad personal y a no dejarse afectar por opiniones que no han sido solicitadas. También será conveniente mantener distancia de quienes generan conflictos y cuidar el equilibrio emocional.
Números de suerte: 18, 4, 23.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.