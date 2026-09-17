Nana Calistar lanza sus predicciones para hoy 17 de septiembre: hay advertencias para algunos signos

El horóscopo de Nana Calistar trae sus nuevas predicciones para este 17 de septiembre, una jornada en la que los doce signos del zodiaco podrían enfrentar diferentes situaciones relacionadas con el amor, el trabajo, el dinero y la vida personal.

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Sus recomendaciones plantean algunos aspectos a los que conviene prestar atención durante el día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis cuentan con una lectura diferente para esta fecha.

Horóscopo para hoy. Foto: Foto: bodas.net

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“En el trabajo debes tener cuidado con los descuidos para evitar errores, cuida tus gastos ante imprevistos. Modera tu carácter para no lastimar a los que amas, aléjate de los celos o los coqueteos ocultos, para prevenir problemas en el romance”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Filtra tus amistares para que no te contagies de la negatividad, no dejes que los demás te usen como su basurero emocional. En el trabajo surge una oportunidad para mejorar, actúa con calma y paciencia para que no tomes decisiones por desesperación”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Se avecinan cambios profundos que te permitirá identificar el rostro real de las personas, deja de lado su supuesta inocencia y prioriza tu bienestar. Limpia tu círculo social, en especial de los que solamente hablan o te generan decepciones, no te involucres en problemas ajenos”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Deja las suposiciones, busca la claridad de tus emociones, exige hechos a quienes buscan como justificar sus ausencias. Valora a los que tienes, a los que sean leales en los momentos más difíciles, no pierdas el tiempo en parejas o amistades pasajeras”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Controla tu carácter, evita los pleitos innecesarios, aprende a escuchar para que no te enganches con chismes del trabajo que solamente te van a generar problemas No te lamentes con problemas del pasado, enfócate en avanzar para construir la vida que deseas”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Vas a detectar falsas amistades, por lo que debes limpiar tu círculo social, para ello aléjate de las personas conflictivas. Afronta los temores para que puedas seguir adelante sin ninguna culpa, reconoce los errores pero deja de castigarte”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“Controla tu carácter para que los comentarios personales no te los tomes personales, tu eres el único que puede decir que te afecta. Establece límites claro con familiares chismosos, protege tu tranquilidad y la de tu relación”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Practica la empatía, escucha lo que dicen los demás sin juzgar, cuidado con reprocharte por discusiones del pasado, no te estanques en tu relación. Si eres soltero no te conformes con migajas de atención, comienza a pedir reciprocidad de las personas que te interesen”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Las dudas del pasado se van a aclarar, no emitas juicios y no inventes culpables sin antes tener pruebas. Trámites pendientes van a avanzar, pero todo dependerá del esfuerzo que le des, ten iniciativa para que los puedas concretar”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“No idealices a las personas para evitar confusiones ante la atracción de alguien, pero ajústate a las expectativas para evitar no tener decepciones. Aléjate de personas tóxicas que solamente te agotan emocionalmente, enfócate en cerrar ciclos para sanar las viejas heridas”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Persigue tus ambiciones o nuevos proyectos financieros, disfruta todo lo que has logrado. Cierra los viejos capítulos románticos y transformas los recuerdos nostálgicos en un agradecimiento de todo lo que has absorbido”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“Controla los gastos innecesarios, mejor ten un colchón financiero para que puedas salir de imprevistos. Aprovecha tu agilidad ante las buenas oportunidades, pero no te demores demasiado para que no las dejes pasar”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.