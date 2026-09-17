Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 17 de septiembre

El astrólogo se dirigió a sus seguidores, entregando mensajes puntuales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de septiembre de 2026 a las 7:49 a. m.
Niño Prodigio lanzó el horóscopo diario para todos los signos.
Niño Prodigio lanzó el horóscopo diario para todos los signos. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

Víctor Florencio, conocido en el ámbito astrológico como el Niño Prodigio, dio a conocer sus pronósticos para este jueves 17 de septiembre de 2026. Según sus interpretaciones, la jornada estaría relacionada con cambios, decisiones importantes y oportunidades para avanzar en distintos aspectos de la vida.

Mhoni Vidente, astróloga y vidente.
Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

En sus mensajes dirigidos a los signos del zodiaco, el astrólogo invita a reflexionar sobre los acontecimientos recientes y a evaluar las decisiones que se han tomado. Comprender las lecciones que dejaron determinadas experiencias podría contribuir a observar el presente con mayor claridad y tomar nuevos rumbos.

Asimismo, el Niño Prodigio destaca la conveniencia de cerrar etapas que ya cumplieron su ciclo. De acuerdo con su lectura, dejar atrás relaciones, situaciones o experiencias que ya no favorecen el bienestar personal permitiría abrir espacio a nuevas posibilidades y comenzar un periodo marcado por la confianza, la determinación y una visión más clara del futuro.

Horóscopo del 17 de septiembre de 2026

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

La curiosidad y las nuevas experiencias ampliarán tu manera de ver el mundo. Estudiar, viajar o compartir ideas con personas diferentes puede impulsarte hacia nuevas oportunidades”.

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Los recursos, el hogar y los cierres de etapa requieren atención. Investigar tus opciones y renovar aquello que te rodea puede devolverte seguridad, bienestar y entusiasmo”.

Aire: Géminis, Libra y Acuario

Las relaciones y los grupos estarán llenos de movimientos e inspiración. El intercambio de ideas, el humor y las buenas conversaciones pueden fortalecer vínculos y despertar nuevas ilusiones”.

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

La organización cotidiana y las oportunidades profesionales favorecen tu crecimiento. Una buena estrategia, acompañada intuición y cooperación, puede acercarte a mejores resultados y reconocimiento”.