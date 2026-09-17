La alocución presidencial de Abelardo De La Espriella del pasado domingo 13 de septiembre abrió un nuevo capítulo de confrontación política en Colombia. Durante su intervención, el mandatario se refirió a diferentes asuntos de la actualidad nacional y cuestionó, entre otros temas, la manera en que el anterior Gobierno habría manejado los recursos públicos.

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Uno de los puntos centrales de su discurso estuvo relacionado con el uso del dinero de los colombianos y las consecuencias que tienen las decisiones tomadas desde el Estado. De La Espriella sostuvo que los recursos públicos deben estar destinados a atender las necesidades de la ciudadanía y cuestionó el manejo que se habría hecho de las finanzas durante la administración anterior.

Sus declaraciones provocaron la reacción del expresidente Gustavo Petro, quien solicitó un espacio de réplica para responder a los señalamientos realizados durante la alocución.

Gustavo Petro pidió un espacio de réplica para responder a las declaraciones de Abelardo De La Espriella. Foto: Montaje con IA

En su intervención, Petro defendió las decisiones adoptadas durante su gobierno y rechazó los cuestionamientos relacionados con el manejo de las finanzas públicas.

El intercambio entre ambos no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde diferentes usuarios y figuras públicas comentaron sobre el tema. Entre quienes reaccionaron estuvo Marbelle, quien de manera constante expresa su opinión sobre política en sus cuentas.

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A través de su perfil oficial de X, la cantante utilizó la ironía para referirse al expresidente y a las palabras que expresó él en medio de su respuesta.

“¡Pobrecito! Parece un loquito de la calle… divagando, pidiendo pegante y alucinando con cuadros detrás de él…”, escribió la cantante en una de sus publicaciones.

No obstante, ese no fue el único comentario que llamó la atención. En otra publicación, Marbelle hizo referencia a la apariencia del exmandatario y utilizó un particular apodo para referirse a él: “¡Jajajaja, el italiano de Temu! ¡Su lenguaje corporal es como el de una larva!”.

La cantante también retomó una frase relacionada con el espacio desde el que Petro realizó su intervención y escribió: “Amigos, buenos días. Miren el cuadro que hay detrás de mí. Eso, miren, miren”.

Las publicaciones rápidamente generaron conversación alrededor de la réplica del expresidente y los puntos que tocó dentro de su discurso.