Marbelle no se contuvo y le tiró pulla a Petro después de que no lo dejaran viajar en Avianca: “Los que podemos”

El expresidente Gustavo Petro se desplazó a México para cumplir con una agenda que incluía diferentes actividades de carácter académico y político, después de recibir la autorización correspondiente por parte del Congreso de la República. El viaje, sin embargo, estuvo acompañado de un inconveniente relacionado con su transporte aéreo.

Petro le responde duro a Avianca tras cancelar sus tiquetes a México: “exclusión por razones políticas”

El exmandatario tenía previsto trasladarse en un vuelo de Avianca, pero la aerolínea terminó cancelando la reserva que había adquirido. Ante esta situación, el equipo encargado de su desplazamiento tuvo que gestionar de manera rápida una nueva alternativa para concretar el viaje.

La compañía aérea le comunicó la cancelación al expresidente y posteriormente realizó el reembolso del dinero correspondiente a los tiquetes. Además, Avianca entregó una explicación formal mediante una carta en la que expuso los motivos que llevaron a tomar la decisión de cancelar el vuelo.

Varias figuras del país se pronunciaron al respecto, dejando sus opiniones en plataformas digitales. Muchas respaldaron a la empresa, mientras que otras criticaron sus acciones.

Marbelle no se contuvo y aprovechó su cuenta de X para tirarle una ácida pulla a Gustavo Petro, teniendo en cuenta que siempre fue detractora de su gobierno.

La cantante, utilizando su particular estilo, publicó un post en su perfil, refiriéndose a aquellos que sí pueden viajar por medio de Avianca. Pese a que no mencionó al expresidente, muchos entendieron que era para él esta indirecta.

“Buenos días ☀️ a los que podemos viajar por AVIANCA!”, escribió en el trino, donde sumó más de mil likes.

Marbelle ha sido una firme opositora de Petro, considerando la gran cantidad de publicaciones que hizo en contra del gobierno y la familia del político.