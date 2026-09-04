Petro le responde duro a Avianca tras cancelar sus tiquetes a México: “exclusión por razones políticas”

El presidente Gustavo Petro viajó a México, para una serie de eventos académicos y políticos que tenía en ese país, luego de obtener la autorización del Congreso de la República para ello.

Sin embargo, se conoció que el presidente no pudo viajar en la aerolínea colombiana Avianca, por lo que tuvo buscar rápidamente nuevos tiquetes luego de que le fueran cancelados los que ya había comprado.

Avianca publica la carta que le envió a Petro sobre cancelación de sus tiquetes a México

La empresa canceló su viaje, le informó sobre la decisión y procedió con el retorno del dinero pagado por los tiquetes. A través de una carta, expuso sus razones detrás de la decisión.

Avianca justificó la cancelación del viaje de Petro en el cumplimiento de regulaciones internacionales, mientras el mandatario calificó la decisión como una exclusión por razones políticas. Foto: Avianca / Cortesía

“La decisión obedece exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a Avianca, incluidas aquellas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas sí resultan vinculantes para Avianca por la naturaleza internacional de sus operaciones y su presencia comercial, financiera y corporativa en ese país”, comentó Avianca.

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Ante lo ocurrido, el presidente no se había pronunciado sobre la situación. Sin embargo, posteó un trino en el que se refirió a la decisión.

La decisión de Avianca de cancelar los tiquetes de Gustavo Petro desató un nuevo enfrentamiento entre el mandatario y la aerolínea colombiana. Foto: PRESIDENCIA

“Para claridad de la ciudadanía colombiana, la ley OFAC es una sanción administrativa que se coloca sólo sobre personas de los EEUU. Avianca no es una empresa de los EEUU y por tanto al negar el tiquete cometió una arbitrariedad bajo las leyes colombianas”, indicó.

Además de ello, el exmandatario aseguró que la decisión de Avianca se debe únicamente a la exclusión por razones políticas, por lo que pide a la aerolínea que responda jurídicamente.

Petro arremetió contra Avianca luego de que la aerolínea cancelara sus tiquetes y devolviera el dinero, argumentando el cumplimiento de regulaciones internacionales. Foto: Getty Images

“Ruego a la colombianidad en el reino unido hacer esta acción también, dado que Avianca es empresa del Reino Unido”, detalló finalmente el mandatario, quien aún se encuentra fuera del país.