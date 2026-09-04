Gobierno Petro benefició a ‘Bendito Menor’ y buscaba levantarle la orden de captura: De La Espriella lo neutralizó en 28 días

En la mañana de este 4 de septiembre, otro golpe certero le dio el presidente Abelardo De La Espriella a los delincuentes y grupos armados del país, luego de que, tras un operativo en la madrugada, cayera Naím Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Riohacha.

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La muerte del criminal no solo marca un nuevo hito del Gobierno De La Espriella, que antes de cumplir el mes, ya neutralizó a una poderosa figura del crimen en la costa. También muestra la diferencia en el tono contra los criminales, que se dejó de materializar desde hace mucho tiempo con la llegada del Gobierno Petro.

La muerte de alias ‘Bendito Menor’ vuelve a poner bajo la lupa el tratamiento que recibieron las ACSN durante el Gobierno de Gustavo Petro y su política de ‘paz total’. Foto: SEMANA

La ‘paz total’ propuesta por el anterior mandatario permitió que criminales como ‘Bendito Menor’ se pasearan por las calles del país sin Dios ni Ley. La ley proferida por el Gobierno Petro para buscar una falsa paz permitió que los delincuentes como Pérez Toncel pudieran blindarse jurídicamente, prometiendo no delinquir, pero de otro lado continuando con masacres, secuestros y extorsiones en las distintas zonas de operación.

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Es importante recordar que este cabecilla pudo figurar en 2025 como uno de los negociadores de la ‘Paz total’ y ser reconocido por el Estado como un participante de los espacios de conversación.

Alias 'Bendito Menor' y 'La Bebecita' Foto: Suministrada a Semana

De hecho, lo cobijo la Resolución Ejecutiva 091 del 1 de abril del 2025, que reconoció a miembros representantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) como participantes en el Espacio de Conversación Socio jurídico con el Gobierno Nacional.

A través de esta normativa el Gobierno Petro pidió a la Fiscalía que se solicitara temporalmente el levantamiento de las órdenes de captura en contra de los designados, las cuales se mantenían vigentes.

Esta es la resolución que el Gobierno Petro emitió para beneficiar a Pérez Toncel con la paz total. Foto: RESOLUCIÓN 091 DE 2025.

Durante ese año, un video se viralizó en las redes sociales, en donde se veía como el integrante del grupo armado se paseaba tranquilamente por las playas de la Guajira con su compañera sentimental, quien también falleció en la ofensiva.