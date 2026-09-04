Lanzan en vivo teoría sobre el silencio de Gustavo Petro tras la muerte de Bendito Menor: “Estoy completamente seguro”

Nain Andrés Pérez Toncel, más conocido con el alias Bendito Menor, fue dado de baja en un operativo que llevó a cabo la Fuerza Pública en La Guajira. Además, quien era su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, también murió.

El anuncio fue hecho por el presidente Abelardo De La Espriella, y desató reacciones en sectores políticos y sociales. Sin embargo, hay varias personalidades políticas que no se han pronunciado, como el expresidente Gustavo Petro y varios de los líderes de la oposición.

El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, habló en El Debate de SEMANA de este tema y lanzó, en vivo, una teoría sobre este silencio que por el momento mantiene el exjefe de Estado.

“Petro está en la Lista OFAC, lista aplicada para narcotraficantes. En el gobierno de Petro se duplicaron los actores armados ilegales y las hectáreas de coca. Mi teoría es que el gobierno se apadrinó con todos los grupos terroristas”, dijo.

Todo esto lo habrían hecho, de acuerdo con el congresista, por medio de la llamada paz total, una de las principales bandería que tenía el Ejecutivo y que, según expertos, permitió que las organizaciones criminales se fortalecieran.

Rodríguez destacó los resultados operaciones que está dando el gobierno de Abelardo De La Espriella, como la muerte de Bendito Menor, y aseguró que es la misma inteligencia que tenía Petro la que está realizando estas operaciones.

“Sin duda que esto tiene un componente político porque a Gustavo Petro nunca le han gustado las Fuerzas Militares, siempre intentó acabar con ellas, y para mí el petrismo y el gobierno pasado fue aliado de estos grupos”, manifestó.

El senador agregó: “Estoy completamente seguro de que fue así, hubo un apadrinamiento del gobierno Petro a los grupos criminales por medio de la paz total”.

Por su parte, el senador Enrique Gómez afirmó que con este golpe se cumple una de las promesas que el entonces candidato De La Espriella le hizo a los colombianos durante la campaña.

En desarrollo...