Avianca publica la carta que le envió a Petro sobre cancelación de sus tiquetes a México

La aerolínea Avianca informó que le regresó el dinero al expresidente, Gustavo Petro, luego de que él comprara tiquetes para ir a Ciudad de México. La razón, básicamente, obedece a que el exmandatario está en la ‘Lista Clinton’, cuyo nombre real es la lista Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros), que es sancionatoria de Estados Unidos tanto a él como a quien haga algún tipo de transacción con el señalado.

Aunque el exmandatario ya está en México, Avianca informó que no fue a través de dicha aerolínea que lo hizo, temiendo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los termine sancionando también. “Avianca procedió a cancelar las reservas asociadas al expresidente Gustavo Francisco Petro Urrego para la ruta Bogotá – Ciudad de México – Bogotá y a reembolsar la totalidad del valor pagado en estricto cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a sus operaciones de carácter internacional”, señaló la aerolínea.

“La decisión obedece exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a Avianca, incluidas aquellas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas sí resultan vinculantes para Avianca por la naturaleza internacional de sus operaciones y su presencia comercial, financiera y corporativa en ese país”, agregó Avianca.

El expresidente ha publicado mensajes en X, como suele ser habitual en él, y en uno de ellos dijo que se reunió con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en Ciudad de México.

La presidenta señaló que, durante su reunión con el expresidente colombiano Gustavo Petro, abordaron distintos retos del escenario político actual, así como el panorama electoral y la inteligencia artificial en las contiendas democráticas.

“Lo invitamos a que pudiera, a través del Instituto de Historia de la Revolución Mexicana (…) ya es un instituto de investigación y docencia, que pudiera venir a dar algunas pláticas”, dijo.

Durante la visita de Gustavo Petro a la residencia oficial de Claudia Sheinbaum, ambos aprovecharon para hablar sobre el libro que el expresidente colombiano se encuentra preparando, titulado El capital en el siglo XXI: economía política de la crisis climática.

Respecto a qué aerolínea llevó a Petro a México, se han tejido muchas coyunturas sobre las cuales Avianca se desmarcó.

Así reaccionó Petro cuando le dijeron en pleno vuelo la famosa frase de Abelardo De La Espriella: “Firmes por la patria”

Claudia Sheinbaum dio detalles de la conversación con Gustavo Petro y reveló si planea volver a México

El pronunciamiento completo de Avianca:

En relación con la cancelación de los tiquetes del expresidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, Avianca se permite aclarar que, si bien la compañía gestionó esta situación de manera reservada y privada, ante distintas declaraciones públicas, se ve en la obligación de precisar los hechos:

Avianca procedió a cancelar las reservas asociadas al expresidente Gustavo Francisco Petro Urrego para la ruta Bogotá – Ciudad de México – Bogotá y a reembolsar la totalidad del valor pagado en estricto cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a sus operaciones de carácter internacional.

La decisión obedece exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a Avianca, incluidas aquellas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas sí resultan vinculantes para Avianca por la naturaleza internacional de sus operaciones y su presencia comercial, financiera y corporativa en ese país.

Dichas obligaciones sí le son aplicables a la aerolínea debido a su estructura corporativa global, su operación en rutas hacia territorio estadounidense, el procesamiento de transacciones financieras a través del sistema bancario de EE. UU. en dólares estadounidenses y la utilización de tecnología y bienes de origen norteamericano.

De conformidad con lo anterior, en materia de sanciones, Avianca tiene prohibido prestar servicios o realizar transacciones a favor de personas o entidades incluidas en listas de sanciones de obligatorio cumplimiento para la compañía, incluyendo aquellas cuyos bienes e intereses se encuentren bloqueados por su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List).

En consideración a lo anterior, Avianca aclara que esta medida no responde a consideraciones políticas ni discrecionales, sino exclusivamente al estricto cumplimiento de obligaciones regulatorias que le resultan aplicables.

Esta fue la carta enviada al expresidente Gustavo Petro por parte de Avianca:

Bogotá, 24 de agosto de 2026

Doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO

Expresidente de la República de Colombia

Asunto: Cancelación de Tiquetes bajo las Reservas XXXX y XXXX en cumplimiento de normas sobre sanciones económicas de Estados Unidos de América

Respetado Presidente Petro:

Como es de su conocimiento, Aerovías del Continente Americana S.A. - Avianca (en adelante “Avianca”) es una aerolínea colombiana que opera en territorio de los Estados Unidos de América, realiza de forma permanente transacciones en el sistema financiero estadounidense, incluyendo la venta de tiquetes y cuenta con activos y sociedades vinculadas en el mismo país.

Teniendo en cuenta esos vínculos, Avianca se encuentra sujeta a las regulaciones de sanciones económicas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. Dichas regulaciones prohíben a las personas y entidades que, como Avianca, tienen vínculos económicos y financieros con los Estados Unidos de América, realizar transacciones, incluida la prestación de servicios, a favor de cualquier persona cuyos bienes e intereses se encuentren bloqueados por figurar en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN).

Tras una revisión de cumplimiento normativo dentro de nuestros procedimientos regulares, hemos identificado que existen dos reservas en nuestra aerolínea bajo los códigos identificadores XXXX y XXXX en las cuales figura su nombre y el de otras dos personas para el trayecto BOG-MEX para el día 30 de agosto de 2026, con regreso el 2 de septiembre de 2026 en la ruta MEX-BOG, respectivamente.

En el marco de esas mismas verificaciones, hemos detectado que su nombre se encuentra incluido en la Lista SDN que administra la OFAC. En consecuencia, y con el único fin de dar cumplimiento a esta regulación que nos es aplicable, nos vemos en la obligación de proceder a la cancelación de sus tiquetes bajo las reservas XXXX y XXXX adquiridas a través de la agencia de viajes XXXX de Ecuador para la ruta Bogotá – Ciudad de México y Ciudad de México – Bogotá arriba mencionadas, y de reembolsar la totalidad del valor pagado por sus tiquetes al medio de pago original. Los tiquetes de las otras dos personas incluidas en las mismas reservas no sufrirán ninguna afectación, a menos que dichas personas prefieran cancelar también sus tiquetes, caso en el cual procederíamos con la cancelación y reembolso total de la reserva.

Dado que los tiquetes fueron pagados en efectivo, agradecemos nos suministre los datos de una cuenta bancaria de quien realizó la reserva para poder realizar el respectivo reembolso a través de la agencia de viajes con la cual se realizó la compra en Ecuador. Reiteramos que la cancelación de los mencionados tiquetes obedece estricta y exclusivamente al cumplimiento de obligaciones regulatorias internacionales que vinculan a Avianca por la naturaleza y ubicación geográfica de sus operaciones.

Deseamos enfatizar que en Avianca guardamos un profundo respeto por las instituciones del país. Como prueba del compromiso conjunto con el desarrollo de Colombia durante los últimos años, la aerolínea fortaleció de manera decidida la conectividad nacional y regional, logrando hitos históricos como la apertura de nuevas rutas (Quibdó, Arauca, Ipiales, Belém do Pará, Caracas, Paris), la operación de más de 700 vuelos diarios, 500 en el mercado doméstico y la generación de más de 10.700 empleos directos, aportando USD$10.200 millones al PIB nacional.

Igualmente desde siempre y durante los últimos años, en casos de emergencias pusimos a disposición del país nuestra infraestructura y nuestra red para transportar de manera gratuita personal médico y ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas, y en varias ocasiones en las que se presentaron bloqueos o cierre de vías fundamentales para el suministro de alimentos y la conectividad del país, fortalecimos nuestra red aérea y adoptamos techos en nuestras tarifas para acompañar al país en su problemática. Así mismo, recientemente, con ocasión del terremoto que afectó al país hace dos semanas, Avianca nuevamente puso a disposición del país su red para transportar alrededor de 200 rescatistas, médicos y especialistas en desastres a las zonas afectadas, y ha coordinado el transporte de más de 300 toneladas de ayuda humanitaria a las distintas zonas afectadas tanto en cargueros exclusivos como en los aviones de pasajeros.

Nuestra relación con el país y sus gobernantes trasciende cualquier coyuntura y la presente medida es de carácter puramente legal, ajena a cualquier consideración o criterio de Avianca.

Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación pueda generarle y reiteramos que la presente decisión se adopta en estricto cumplimiento de las normas que rigen nuestras operaciones.

Atentamente,

RENATO COVELO

Representante Legal Aerovías del Continente Americano S.A. – Avianca c.c. XXXX de Ecuador