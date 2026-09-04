El paraíso escondido cerca de Río de Janeiro que tiene una misteriosa cueva luminosa

Ubicada en el litoral sur del estado de Río de Janeiro, Angra dos Reis ofrece paisajes únicos, islas de arenas blancas y aguas cristalinas. La ciudad es un refugio perfecto para quienes buscan relajarse o aventurarse en medio de la naturaleza exuberante de la región. Un escenario maravilloso que guarda un tesoro escondido: Ilha Grande, una región de playas que revela además un secreto: la Gruta del Acaiá.

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Esta cueva es famosa por el fenómeno natural del encuentro de la luz con el agua, que forma una fluorescencia impresionante. Más que una simple caverna, es un mundo subterráneo de maravillas y misterios, donde se puede observar una de las manifestaciones de la naturaleza más increíbles.

Explorar la Gruta del Acaiá: A unos 8 metros bajo el nivel del mar, una grieta en la roca de la costa dejar ingresar el agua del mar a un salón subterráneo que alberga una playa de piedra oculta. La luz del sol que entra a la Gruta del Acaiá se propaga en el agua y crea el fenómeno de la fluorescencia. Cuando está completamente oscuro, se puede ver una niebla verde turquesa con puntos brillantes y parpadeantes como si fueran diamantes.

Pero para llegar a este paraíso sumergido es necesario explorar la región. En un recorrido que comienza alrededor de las 10 de la mañana, un guía acompaña a los viajeros en un barco hasta el lugar donde inicia el sendero hacia la gruta.

Turismo en Rio de Janeiro Foto: Cortesía

El sendero es fácil de caminar, con leves subidas y bajadas, algunos tramos despejados y vegetación baja. Hay que descender por una escalera en medio de las piedras y desde allí se avanza arrastrándose por la grieta durante casi 10 metros hasta llegar al interior de la gruta. Cada esfuerzo vale la pena: la recompensa es una escena inigualable.

La gruta tiene unos 30 metros de ancho y una altura promedio de un metro. Allí conviene quedarse un tiempo para contemplar toda la belleza del lugar, nadar un poco e incluso hacer esnórquel. Eso sí, la gruta es oscura, por eso se recomienda llevar una linterna.

Consejos

El flash de las cámaras fotográficas y de los celulares va a opacar la luz del sol reflejada en el agua del mar. Así, se perderá todo ese efecto fluorescente. Por lo tanto, se recomienda no usar flash al tomar las imágenes. Y conviene ir con ropa liviana y cómoda, llevar traje de baño, repelente y protector solar.

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Descanso y mucha belleza natural: Quien visite Angra dos Reis no debería perderse la oportunidad de un paseo en barco para conocer las playas de la región. Navegar por las aguas cristalinas es una experiencia impresionante. Las opciones de itinerarios son muchas y se adaptan tanto a los grandes aventureros como a los que solo buscan sol, paisajes y tranquilidad.

Al contratar un paseo en barco, se pueden elegir algunos de los itinerarios ya definidos por las empresas o armar un recorrido propio. En ese caso, se aconseja conocer lugares únicos como las Islas Botinas, Playa del Dentista, Isla de la Gipoia, Playa de las Flechas y Playa de la Piedad.

Turismo en Rio de Janeiro Foto: Cortesía

El punto de partida de los paseos en barco siempre es la Estación de Santa Luzia. La primera parada son las deslumbrantes Islas Botinas. Son dos islotes con palmeras en medio de un mar con aguas cristalinas de varios tonos. Allí se puede bucear y explorar la fauna marina, llena de peces de colores y estrellas de mar. Se recomienda llevar un esnórquel y una máscara para disfrutar a pleno.

El siguiente destino es la Isla de la Gipoia, una joya escondida conocida por sus ensenadas tranquilas y paisajes impresionantes. En esta isla se encuentran las famosas playas del Dentista, de la Piedad, de las Flechas.

La primera es una de las playas más sorprendentes de la isla de la Gipoia. Desde lejos ya se puede ver una inmensidad de Mata Atlántica y arena blanca. A este paisaje se le suma un mar de aguas transparentes con tonos que varían del azul al verde. Es la playa ideal para desconectarse del ruido y conectarse con la naturaleza.

La Playa de las Flechas es un lugar ideal para un almuerzo a la orilla del mar, preparado con mariscos frescos. La playa mantiene un sector totalmente preservado y sin construcciones. Pueden verse peces e incluso tortugas nadando por el mar.

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La última parada de este paseo es la playa de la Piedad. Está formada por una pequeña franja de arena, rodeada de mucho verde y aguas cristalinas. Uno de los principales símbolos de la isla es la Iglesita de la Piedad, construida en la década de 1960. Frente a ella hay una pequeña isla con casas que solían ser muy utilizadas por celebridades.

Este paseo dura en promedio 7 horas y se puede hacer en cualquier época del año. El clima tropical húmedo de la costa fluminense favorece a Angra dos Reis con un ambiente veraniego todo el año. El mes más frío, julio, cuenta con temperaturas promedio de 20 grados, ideales para paseos náuticos y recorridos por las islas.

Cómo llegar

Angra dos Reis se sitúa prácticamente a mitad de camino entre Rio de Janeiro y San Pablo, en los márgenes de la ruta BR-101. Desde ambas ciudades parten diversos transportes hacia Angra dos Reis. El acceso más cercano por avión es a través del aeropuerto internacional de Río de Janeiro, a 150 km de Angra dos Reis,o o desde São Paulo a 350 km de Búzios. El aeropuerto de Angra, a 5 kilómetros del centro de la ciudad, es pequeño y opera solo con vuelos privados y locales. Por lo tanto, para llegar por vía aérea es necesario hacer escala en Rio o San Pablo.

Por vía terrestre la mejor opción es alquilar un transfer; se pueden contratar desde autos lujosos hasta pequeños colectivos. También se puede acceder en velero o lancha. Angra está rodeada por mar; por lo tanto hay sitios preparados para recibir embarcaciones con todas las comodidades.