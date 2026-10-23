Fotomultas, licencias e inmovilizaciones: los temas tratados para la reforma del Código de Tránsito en Barranquilla

El Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella, de la mano del Ministerio de Transporte, continúa sus recorridos regionales para avanzar en la reforma del Código Nacional de Tránsito.

Gremios de taxistas piden cambios en licencia de conducción, SOAT y seguridad vial ante reforma del Código Nacional de Tránsito

La entidad realizó el pasado 22 de octubre su mesa de convocatoria en la ciudad de Barranquilla, en la que representantes de distintos sectores presentaron sus propuestas para responder a las necesidades de la gente y proteger la vida de todos los conductores del país en las vías.

Dentro de la conversación, se abordaron temas como los costos de las licencias de conducción, fotodetecciones, las inmovilizaciones, los procedimientos de las autoridades de tránsito y las condiciones para una convivencia más segura en las vías.

El viceministro de Transporte, Miguel Vergara, destacó el valor de las propuestas que fueron presentadas durante la jornada, además de resaltar las distintas posiciones y comprender las necesidades de cada uno de los actores viales: “Estamos para escuchar y para construir de manera colectiva esta reforma al Código de Tránsito que llegará al Congreso. Que sean soluciones concretas para el ciudadano de a pie, el que está todos los días logrando llevar comida a la casa”.

Las iniciativas comentadas en Barranquilla

Entre las propuestas mencionadas por los participantes del encuentro realizado en Barranquilla estuvieron revisar los procedimientos relacionados con alcoholemia y licencia, además de facilitar el acceso a información por parte de las autoridades de tránsito por medio del RUNT y evaluar una tarifa única nacional para prevenir aquellos casos que han sido denominados competencias desleales.

Otro de los temas tratados vino en materia de las cámaras fotomultas, particularmente sobre las inquietudes acerca del uso de estos sistemas y su relación con la seguridad vial, teniendo en cuenta a cada actor del territorio.

“Me sueño una Colombia donde existan cruces peatonales para todos, donde las personas con discapacidad podamos cruzar de manera segura, tengamos espacios adecuados que nos brinden accesibilidad”, afirmó Jeraldine Martínez, participante del encuentro.

Los costos de las licencias de conducción, las fotodetecciones y las inmovilizaciones estuvieron entre los temas abordados durante la mesa regional para la reforma del Código Nacional de Tránsito Foto: Ministerio de Transporte - API

Miembros del sector de motociclistas compartieron su punto de vista, reiterando que la reforma del Código Nacional de Tránsito debe imponer un espacio de movilidad que proteja a los conductores.

“Estamos comprometidos y vamos a seguir comprometiéndonos pedagógicamente para salvar las vidas”, comentó Nelson Bolívar, del Comité Temático de Motociclistas de Barranquilla.

El encuentro realizado en la capital del Atlántico da continuidad al proceso participativo que el Ministerio de Transporte comenzó en Bogotá y que continuará recorriendo otras ciudades del país. Las siguientes paradas son Cali y Medellín, las cuales tendrán sus mesas de conversaciones el 26 de octubre y el 3 de noviembre, respectivamente.