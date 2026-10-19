Gremios de taxistas piden cambios en licencia de conducción, SOAT y seguridad vial ante reforma del Código Nacional de Tránsito

Durante este lunes 19 de octubre, se llevaron a cabo las primeras mesas de participación para la reforma del Código Nacional de Tránsito, en el que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, por medio del Ministerio de Transporte, compartió un espacio para que distintos miembros del sector compartieran sus propuestas para modificar la legislación vigente.

¿Qué cambiaría en el Código de Tránsito? Gobierno De La Espriella abre convocatoria para propuestas

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, indicó que el objetivo es construir una nueva ley basada en responder a las necesidades reales de los colombianos, escuchando sus experiencias y conociendo los problemas que enfrentan en las vías del país.

“Las iniciativas podrán abordar asuntos relacionados con las normas de comportamiento y circulación, las condiciones técnicas de los vehículos, los conductores y sistemas de registro, el régimen sancionatorio, la institucionalidad de tránsito y los trámites que deben realizar los ciudadanos”, afirmó el Ministerio de Transporte dentro de un comunicado.

El primer espacio de esta convocatoria se realizó en la ciudad de Bogotá, en la Universidad de los Andes, en donde distintos ciudadanos, organizaciones sociales, autoridades territoriales y sectores compartieron sus puntos de vista.

Uno de esos grupos fue la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (ASOPROCTAX), quienes mostraron sus propuestas relacionadas con la licencia de conducción, la seguridad vial y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Las expectativas del gremio de taxistas para la reforma del Código Nacional de Tránsito

El presidente de ASOPROCTAX, Hugo Ospina, manifestó el respaldo del gremio sobre la apertura de los espacios de participación que ofrece el Ministerio de Transporte para tratar la modificación del Código Nacional de Tránsito.

Durante su intervención, el líder del gremio compartió su iniciativa de que la licencia de conducción sea vitalicia, siempre y cuando los conductores realicen los exámenes de aptitud física y mental cada tres años.

Ospina afirma que esta propuesta evita que los ciudadanos tengan que renovar periódicamente el documento y asumir los costos de los trámites relacionados. También planteó que los exámenes médicos se realicen por medio de las EPS en vez de dirigirse a organismos externos.

El gremio de taxistas propuso que los conductores se sometan a exámenes de aptitud física y mental cada tres años, sin tener que renovar periódicamente su licencia de conducción. Foto: Getty Images y Ministerio de Transporte

“Cuando me entregan una licencia, es como cuando le entregan la licencia a un profesional que estudió en cualquier universidad. A ellos no les dicen que deben cambiar su licencia cada cinco años. Lo que estamos solicitando es que la licencia de conducción debe ser vitalicia y que cada tres años el conductor vuelva a hacerse sus exámenes de aptitud física y mental”.

Otra de las iniciativas presentadas por el gremio de taxistas va en materia de la seguridad vial. El dirigente de la asociación propone que la educación en tránsito y transporte se incorpore desde los primeros años de formación académica y se mantenga hasta la educación profesional.

El objetivo de esta propuesta es formar a los ciudadanos desde una temprana edad en las consecuencias que se pueden registrar en las vías del país si no se respetan las normas de tránsito, así como la vida de los demás actores viales.

“Debe haber una educación de tránsito y de transporte desde los párvulos hasta que yo me gradúe como profesional. Debe demostrarse aquí la importancia de la seguridad vial”, sostuvo Ospina.

La asociación de taxistas también compartió una estrategia en la que se modifica el esquema de cobro de SOAT, de manera que el valor de la póliza tenga en cuenta el comportamiento de los conductores en las vías.

Entre las propuestas presentadas por ASOPROCTAX está la posibilidad de reducir hasta en un 50 % el costo del SOAT para los conductores que demuestren un buen comportamiento en las vías. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Ospina plantea que aquellos usuarios que conserven un buen comportamiento de seguridad vial accedan a reducciones graduales en el costo del seguro, llegando a alcanzar un descuento del 50 %. Asimismo, destaca que los conductores que no respeten las medidas reciban sanciones más fuertes.

“Gracias a Dios, he utilizado el SOAT en Colombia y a mí nadie me ha premiado. Yo solicité que a quien tenga un buen comportamiento en seguridad vial se le disminuya gradualmente el SOAT, hasta llegar al 50 %, como reconocimiento por su buen comportamiento en la vía. Por el contrario, a todas las personas que incumplan y atenten contra la seguridad vial, que no tengan el más mínimo respeto por la vida ni por los demás actores viales, se les debe aumentar gradualmente el costo del SOAT hasta llegar a un sobrecosto del 50 %”, afirmó.