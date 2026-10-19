“Estoy enamorado”: Karoll Márquez sorprendió al revelar detalles inéditos de su relación y habló de dar un paso crucial

El cantante y actor cartagenero Karoll Márquez, recordado por sus participaciones en producciones de la televisión colombiana como Oye, bonita, se convirtió en tendencia tras conceder una entrevista al programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión.

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Durante la conversación con la presentadora Mary Méndez, el artista compartió detalles sobre su vida amorosa, las dinámicas de su relación y sus recuerdos de infancia en la región Caribe.

Márquez confirmó públicamente que atraviesa una etapa tranquila en el terreno personal. De acuerdo con sus declaraciones en la entrevista, sostiene una relación sentimental desde hace más de un año, un espacio en el que ha encontrado estabilidad y empatía.

Aunque el artista ha optado por mantener en reserva la identidad de su pareja, no dudó en expresar el entusiasmo que le produce esta etapa.

“Estoy enamorado, estoy ilusionado”, afirmó el cartagenero durante la emisión del programa.

Asimismo, al preguntarle sobre los aspectos que más valora en la persona que lo acompaña, Márquez destacó atributos ligados a la personalidad por encima de otros factores: “Bondad, nobleza, sentido del humor, orden, inspirada; eso me gusta”, detalló el intérprete al describir las cualidades de su pareja.

Otro de los puntos centrales de la entrevista giró en torno al siguiente paso en la relación: la posibilidad de compartir el mismo techo.

Sobre este aspecto, Márquez reconoció que dar el paso hacia la convivencia no ha sido una decisión inmediata, pues requiere evaluar el equilibrio entre la vida en pareja y la autonomía individual.

El actor admitió que valora profundamente su independencia, sus rutinas cotidianas y sus espacios personales.

Sin embargo, confirmó que la opción de vivir juntos ha sido un tema de conversación y planificación compartida. Aunque no fijó una fecha concreta ni dio nada por sentado, sus palabras reflejan una proyección a largo plazo junto a su pareja, con quien ya supera el año de noviazgo.

Además de su actualidad amorosa, Karoll Márquez abordó aspectos de su entorno familiar durante sus primeros años de vida en la costa Atlántica.

El artista reflexionó sobre los estereotipos socioculturales que históricamente se han asociado a los entornos tradicionales de la región.

Frente a este tema, Márquez aclaró que su experiencia personal fue distante de los prejuicios machistas. Según relató, contó con el respaldo incondicional de su núcleo familiar desde sus inicios en el arte.

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En particular, resaltó la figura de su padre, de quien afirmó haber heredado la pasión por las expresiones artísticas, entre ellas el baile, disciplina que ha integrado de manera constante a su trayectoria musical y actoral.

Con una carrera consolidada en la música y la actuación en Colombia, Márquez or ahora ha preferido mantener en privado la identidad de su pareja y los detalles de su relación sentimental.