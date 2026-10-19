Flavia Dos Santos destapó qué fue lo más difícil que vivió cuando fue diagnosticada con cáncer: “No sabía qué palabras usar”

En una reciente entrevista concedida para el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, la sexóloga Flavia Dos Santos destapó qué fue lo más difícil que vivió cuando fue diagnosticada con cáncer hace más de cinco años, exactamente en el 2014.

De acuerdo con su relato, todo comenzó durante un control médico de rutina con su ginecóloga. Durante la revisión, la especialista identificó una señal que despertó alerta sobre el estado de uno de sus senos, por lo que le recomendó realizarse una nueva mamografía para evaluar con mayor detalle qué estaba ocurriendo.

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Esta indicación tomó por sorpresa a Flavia Dos Santos, ya que, según comentó, hacía menos de un año se había sometido a este mismo examen y los resultados habían sido favorables, sin ningún tipo de anomalía.

A pesar de ese antecedente, decidió seguir la recomendación médica y hacerse los estudios necesarios para esclarecer la situación y fue lo mejor que pudo hacer, pues la detección temprana jugó a su favor para superar esta delicada enfermedad sin enfrentar mayores complicaciones.

Luego de revisar las imágenes de los exámenes realizados, la sexóloga detalló que los especialistas le recomendaron someterse de inmediato a una biopsia preventiva y, días después de realizar el procedimiento, recibió el diagnóstico definitivo.

En un principio, Dos Santos confesó que le costó creer lo que estaba enfrentando, pues no conocía a ningún familiar que hubiera recibido ese diagnóstico. “Viene una sensación de huracán y uno lo primero que piensa es: ‘Debe haber un error, cometieron un error’”, expresó.

Sin embargo, tras atravesar una etapa de negación y experimentar una mezcla de emociones al recibir la noticia, Dos Santos logró aceptar su situación y reunir la fortaleza necesaria para contarles a sus seres queridos el proceso que tendría que afrontar.

Para ella, uno de los momentos más difíciles tras recibir el diagnóstico fue hablar con sus hijos adolescentes. Según sus declaraciones, no sabía cómo explicarles que tendría que someterse a una cirugía ni cómo transmitirles la tranquilidad de que todo saldría bien.

De igual manera, fue complejo informarle a su esposo lo que estaba pasando sin que se alterara, ya que él sí había perdido a su madre a causa del cáncer de mama.

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Sin embargo, Dos Santos siguió al pie de la letra las indicaciones médicas, tuvo que someterse a dos cirugías y, por fortuna, logró superar esta delicada enfermedad sin llegar a someterse a quimioterapias.

“No me tocó quimio por la detección temprana. Era un tumor agresivo, un tumor que se detecta antes de tener un centímetro y que, dos cirugías, treinta radioterapias, tratamiento hormonal por tres años, fue lo que me salvó”, detalló la sexóloga al recordar el proceso que vivió.