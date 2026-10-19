Isabella Santo Domingo hizo confesión sobre José Manuel Restrepo y tiró pulla: “No una figura de adorno”

Isabella Santo Domingo ha construido una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento colombiano, destacándose por su participación en reconocidas producciones televisivas. La barranquillera, de 59 años, ha dado vida a personajes que permanecen en la memoria de los televidentes, especialmente por sus interpretaciones de mujeres de carácter fuerte, que en varias ocasiones han asumido el papel de antagonistas.

Isabella Santo Domingo estalló por indignante tema e hizo crudo llamado: “Merece es nuestra condena social”

Sin embargo, su carrera no se ha limitado a la actuación. La artista también ha explorado la literatura, la escritura y el teatro, espacios en los que ha desarrollado diferentes proyectos y compartido sus perspectivas sobre asuntos de interés público.

A través de sus redes sociales, Santo Domingo mantiene contacto con sus seguidores y suele publicar reflexiones, experiencias personales y comentarios relacionados con la actualidad colombiana.

Precisamente, la actriz volvió a despertar el interés de los internautas tras reaccionar a una publicación relacionada con José Manuel Restrepo. Su intervención llamó la atención en medio de las conversaciones políticas que se desarrollan en las plataformas digitales.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Isabella Santo Domingo utilizó su cuenta de X para hacer una confesión relacionada con el integrante del gobierno actual. La famosa indicó que era fanática de él, precisamente por las labores que realizaba.

La actriz, que criticó fuertemente a Claudia López, mencionó que el rol del vicepresidente estaba rindiendo frutos, lejos de lo que pasó en el pasado, donde esta figura era de adorno y no aportaba mayor cosa.

“Soy fan de nuestro nuevo vice José Manuel Restrepo”, escribió al inicio del mensaje, el cual dejó en un video de una intervención del político.

“Un verdadero patriota, no una figura de adorno. #YoVotéPorEsto”, agregó, tirando una ácida pulla a otras figuras en esta posición dentro del gobierno.

Cabe destacar que Isabella Santo Domingo ha reaccionado en varias ocasiones al trabajo de Abelardo De La Espriella, mostrándose emocionada con el cambio que llegó a Colombia.