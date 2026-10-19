Hermana de Yeferson Cossio desató preocupación tras sufrir fuerte accidente en cuatrimoto: “Me levanté muy mareada”

Gisela Castaño, hermana de los famosos creadores de contenido Yeferson y Cintia Cossio, desató preocupación entre sus seguidores luego de publicar un video de un fuerte accidente que sufrió mientras disfrutaba de un plan en cuatrimoto.

Las imágenes fueron compartidas por la joven a través de su cuenta oficial de Instagram en la tarde del domingo 18 de octubre y, aunque al principio parecía un momento tranquilo de esparcimiento, el videoclip terminó en una caída que le causó un gran susto.

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Posteriormente, a través de las historias de esta misma red social, Gisela Castaño decidió compartir más detalles sobre lo sucedido y explicó cuáles fueron las lesiones y afectaciones físicas que sufrió tras el incidente.

Según su relato, el accidente le dejó varios moretones en diferentes partes del cuerpo, evidenciando el impacto que recibió durante el inesperado suceso. Además, señaló que uno de los aspectos que más le preocupó fue el golpe que recibió en la cabeza, el cual pudo haber tenido consecuencias más delicadas.

Sin embargo, la joven señaló que, por fortuna, llevaba puesto el casco de protección, un elemento que habría sido fundamental para reducir el riesgo de sufrir lesiones más delicadas.

“Me di un golpe durísimo en la cabeza. Gracias a Dios llevaba casco. Me levanté muy mareada y con moretones por todos lados”, escribió Castaño.

Adicionalmente, detalló que no fue la única persona que sufrió una caída durante el recorrido en cuatrimoto, pues la persona que conducía la cuatrimoto que venía detrás de ella, al intentar esquivarla para evitar atropellarla, también sufrió un accidente y “salió disparada varios metros”.

Afortunadamente, de acuerdo con el relato de Gisela, tanto ella como la otra conductora resultaron ilesas de gravedad, ya que esta última solo sufrió algunos raspones. “¡Qué susto tan horrible, pero pudo haber sido una tragedia!“, agregó la joven en la publicación.

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Aunque la influenciadora no reveló si tuvo que acudir a una valoración médica para verificar su estado de salud después de la fuerte caída, su mensaje representó un parte de tranquilidad para sus seguidores, quienes se mostraron preocupados tras conocer lo ocurrido por medio de las imágenes del accidente que compartió.

En la grabación se observa el momento exacto en el que pierde el equilibrio y termina cayendo al suelo, protagonizando una escena que rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales. En el registro también se alcanza a apreciar la reacción de la conductora que iba detrás de ella, quien intentó realizar varias maniobras para evitar un daño más desafortunado.