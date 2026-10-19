Diseñadora colombiana reaccionó a foto de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y habló de detalle

Abelardo De La Espriella ha tenido que atender distintos asuntos relacionados con el rumbo del país y las emergencias que se han presentado en varias regiones. El terremoto y los incendios forestales han marcado parte de la agenda del mandatario durante las primeras semanas de su gobierno, en medio de los compromisos propios de su cargo.

Ana Lucía Pineda cuenta detalles del radio que lleva el presidente Abelardo De La Espriella

Mientras el jefe de Estado se ocupa de sus responsabilidades, su esposa, Ana Lucía Pineda, ha empezado a ganar protagonismo en escenarios públicos. Su participación en actividades relacionadas con la agenda presidencial ha hecho que su presencia sea cada vez más visible, despertando el interés de quienes siguen de cerca los movimientos de la pareja presidencial y el papel que asumirá durante este periodo.

Sin embargo, su exposición también ha estado acompañada de cuestionamientos. Las controversias relacionadas con las donaciones y la fundación vinculada a la primera dama han generado conversaciones sobre sus iniciativas y su actuación pública. En este contexto, la atención se ha centrado tanto en las actividades que desarrolla como en la manera en que acompaña al presidente durante el comienzo de su administración.

No obstante, recientemente, tras la entrevista que dio a SEMANA, Ana Lucía Pineda se robó las miradas de sus seguidores con un post que compartió en las historias de su perfil de Instagram. La primera dama subió un mensaje que recibió, precisamente de una diseñadora colombiana.

De acuerdo con lo registrado, Fernanda Trujillo, artista nacional, reaccionó a la portada de SEMANA, elogiando la elección que hizo la esposa de Abelardo De La Espriella con un blazer que ella diseñó.

La mujer dedicó unas palabras, asegurando que se sentía muy feliz de ver su trabajo en esta clase de espacios, siendo lucidos por una figura de tan alta magnitud en el país.

“Qué alegría verla con este blazer que diseñé con tanto cariño. Me honra que lo lleve una mujer a quien admiro por su gran labor como primera dama. Gracias por apoyar el talento colombiano”, escribió.