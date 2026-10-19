El hallazgo de un cuerpo sin vida en Weston, Florida, ha causado conmoción en la industria musical en los últimos días. De acuerdo con los reportes de diferentes medios internacionales, se trata del cantante, compositor y pianista venezolano Gustavo Ormo, conocido artísticamente como Gus Ormo.

Según informó la revista People, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward ((BSO, por sus siglas en inglés), recibieron una llamada de alerta sobre un posible caso de ahogamiento en la mañana del viernes 16 de octubre.

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Enseguida, los organismos de emergencia se dirigieron a la residencia del artista, ubicada en Quail Roost Drive, donde efectivamente reportaron el hallazgo de su cuerpo sin vida flotando boca abajo en la piscina.

Medios como CBS Miami, Miami Herald y Miami New Times, indicaron que la muerte del cantante venezolano Gus Ormo, fue calificada por las autoridades como “sospechosa”, debido a que en la escena encontraron varios detalles que llamaron la atención de los investigadores.

Entre esos detalles se destaca la presencia de una cuerda larga cerca del cuerpo del artista, la cual se extendía hacia el interior de la piscina.

La hermana del músico, Antonieta Ormo, confirmó su fallecimiento en diferentes medios de comunicación y manifestó que la familia desconoce qué fue lo que ocurrió. Además, expresó el difícil momento que están atravesando sus seres queridos tras recibir esta lamentable noticia.

Por el momento, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso, se conoció que el cuerpo del artista fue trasladado a la Oficina del Médico Forense del Condado de Broward, donde buscan determinar de manera oficial las causas de su deceso.

De acuerdo con registros públicos citados por CBS Miami, Ormo era propietario de la vivienda donde fue encontrado sin vida desde hacía varios años. Durante ese tiempo, residió en el sur de Florida, donde se centró en trabajar en sus producciones musicales y buscaba consolidar su carrera dentro de la industria de la música latina.

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Nacido en Maracaibo, Venezuela, Gus Ormo construyó una trayectoria artística que fue conocida por composiciones románticas y una notable sensibilidad poética. En 2025 presentó Alquimia, su álbum debut, compuesto por nueve canciones; el sencillo principal fue 100 suspiros, un tema con el que buscó impulsar su propuesta musical.

Este proyecto musical despertó el interés de sus seguidores gracias a la participación de destacados músicos y profesionales de amplia trayectoria, entre ellos el saxofonista Ed Calle, el percusionista Richard Bravo y el productor Manuel Gámez.