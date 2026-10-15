Luto en la música popular colombiana: cantante murió en Bogotá luego de presunta imprudencia vial

La música popular colombiana está de luto por la muerte de José Ángel Plata Medina, conocido en el mundo del entretenimiento como Chane, quien falleció en Bogotá tras un accidente de tránsito mientras la agrupación de Uriel Henao se encontraba de gira por el país.

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El músico había acompañado a la banda durante varios años y su última parada había sido el municipio de Anapoima, Cundinamarca. La noticia causó tristeza entre sus compañeros y seguidores, especialmente por las circunstancias.

José Ángel Plata Medina nació en 1978 y era oriundo de Santander. Se desempeñaba como músico, compositor y arreglista, y hacía parte de la agrupación liderada por Uriel Henao, reconocido por su trayectoria en los llamados corridos prohibidos.

Su talento para interpretar diferentes instrumentos lo convirtió en un integrante muy versátil de la banda, pues tocaba batería, bajo, guitarra y acordeón, instrumento con el que acompañaba las presentaciones del grupo de música popular.

Además, el fallecido cantante venía de una familia vinculada al mundo artístico, en la que él y sus hermanos encontraron una forma de vida. Durante años compartió escenarios, viajes y experiencias con sus compañeros de agrupación.

La noticia de su fallecimiento desató reacciones entre quienes conocieron su trabajo y siguieron su recorrido musical.

¿Qué se sabe de la muerte de José Ángel Plata Medina?

De acuerdo con la información preliminar conocida, el accidente ocurrió cuando Plata se bajó del bus en el que iba la agrupación, a la altura de la diagonal 115 con calle 13, en Bogotá.

Según la hipótesis inicial, el músico caminaba por el sector cuando, al pisar un separador, resbaló y cayó sobre la avenida. En ese momento, una tractomula que transitaba por la vía lo embistió.

Las primeras indagaciones apuntan a que el peatón no habría utilizado los pasos seguros habilitados para cruzar. Sin embargo, las circunstancias del siniestro corresponden a la información preliminar entregada por las autoridades.

El hecho ocurrió mientras el grupo cumplía compromisos musicales fuera de su lugar de origen, lo que convirtió el viaje en una tragedia inesperada para sus integrantes.

Tras conocerse la noticia, Uriel Henao Daza expresó públicamente su dolor por la pérdida de quien fue su compañero durante varios años.

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“Mi amigo, gracias por acompañarme durante tantos años, por los gratos momentos. Te recordaré por siempre. Dios te tenga en su gloria”, escribió el cantante en sus redes sociales.