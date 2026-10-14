La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, reaccionó públicamente ante las críticas y cuestionamientos relacionados con el manejo de las donaciones destinadas a la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, una iniciativa orientada a brindar asistencia a las zonas afectadas por el reciente terremoto en el país.

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Durante una entrevista concedida al programa Nuestras Mañanas del canal regional Telecaribe, Pineda negó de manera categórica cualquier irregularidad o apropiación indebida de dichos recursos e informó que presentará un informe detallado de rendición de cuentas.

En el marco de la transmisión televisiva, la primera dama hizo referencia al impacto que han tenido las acusaciones sobre su gestión y su vida personal:

“Han sido muchos ataques, pero una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que ya soy, ni de lo que representa, ni de cómo me reconocen mis hijos a mí”, sostuvo durante la emisión.

Durante la presencia de Pineda en el programa de Telecaribe, se emitió un mensaje en video enviado por su esposo, el presidente Abelardo De La Espriella, quien aprovechó el espacio para manifestarle su apoyo frente a la coyuntura pública.

En su intervención, De La Espriella destacó la fortaleza de su esposa y desestimó las críticas dirigidas hacia su labor al frente de las iniciativas sociales del Ejecutivo:

“Dios y la naturaleza tuvieron una distinción especial conmigo al darme la oportunidad de contar contigo como compañera de vida y como esposa. Sabes toda la admiración, todo el orgullo que siento por lo que estás haciendo.”

El presidente también aprovechó el espacio para darle un mensaje contundente a quienes atacan a su esposa: “Y están atacando burro los que te atacan, como atacan burro conmigo porque tú eres hasta más fuerte que yo. Tú eres una mujer que está hecha de otro material y juntos, vida mía, vamos a transformar a este país para convertirla en la patria milagro que se merecen nuestros hijos y los hijos de todos los colombianos”.

“Ya, a solamente dos meses, eres la mejor primera dama que ha tenido este país. Eres la primera dama del pueblo colombiano. Te volví a ver, amor mío. Gracias y estoy más orgulloso de ti que nunca”, expresó el mandatario.

Según lo transmitido en la señal de Telecaribe y replicado en sus redes sociales oficiales, la primera dama se mostró conmovida ante la difusión del mensaje en el estudio de televisión.

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La emisión del programa Nuestras Mañanas tuvo además un componente institucional para la pareja presidencial, dado el vínculo previo de De La Espriella con el canal público del Caribe colombiano, donde se desempeñó como presentador en el año 1988, según los registros históricos citados por el propio medio.

Ante los señalamientos recientes sobre la administración de estas contribuciones, la primera dama enfatizó que la transparencia del proceso quedará demostrada tras la publicación oficial de la rendición de cuentas anunciada.