El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, expresó su profundo agradecimiento a la Universidad Sergio Arboleda, tras ser investido con el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales y Humanas.

Abelardo De La Espriella recibió el título ‘honoris causa’ en Ciencias Sociales y Humanas: este fue su discurso

A través de una declaración difundida en sus redes sociales, el mandatario resaltó el significado personal y profesional que representa recibir esta distinción en la misma institución académica donde estudió.

“Recibo esta distinción académica con profundo honor y gratitud, acompañado de mi familia, pilar fundamental de mi vida, inspiración de mis propósitos y fortaleza en cada uno de los desafíos que he asumido”, dijo.

De La Espriella explicó que a lo largo de su vida profesional ha buscado respuestas en otras disciplinas del conocimiento para abordar problemáticas que el derecho, por sí solo, no logra resolver.

Además, recordó que fue precisamente en las aulas de la Universidad Sergio Arboleda donde comprendió que el ejercicio jurídico trasciende el dominio técnico de las normas y demanda una lectura profunda de la condición humana y de la realidad social.

“Las enseñanzas que recibí en esta casa de estudios marcaron mi trayectoria profesional y hoy cobran especial relevancia en la más alta responsabilidad que me han confiado los colombianos: ejercer la Presidencia de la República”, manifestó en su mensaje en las redes sociales.

Y agregó: “Gobernar exige la humildad de escuchar, la prudencia de discernir, la voluntad permanente de aprender y la sabiduría de reconocer el conocimiento de los demás”.