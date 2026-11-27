El presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer que sus hijos visitaron por primera vez la Casa de Nariño, donde compartieron parte de su jornada laboral y recorrieron las instalaciones de la sede presidencial.

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En su mensaje, el mandatario subrayó que su familia constituye su refugio, fortaleza e inspiración, y afirmó que ser padre es “la bendición más grande” de su vida.

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Primera visita a la Casa de Nariño y mensaje familiar

A través de su pronunciamiento, el jefe de Estado expresó su alegría por mostrar a sus hijos el espacio desde el cual ejerce sus funciones de gobierno y enmarcó su labor pública en su rol paterno.

“Por primera vez, mis hijos visitan la Casa de Nariño. Qué felicidad compartir con ellos un pedacito de mi día y recorrer juntos este lugar que encierra tanta historia y desde donde trabajo incansablemente por Colombia”, manifestó el presidente De La Espriella.

El mandatario añadió una reflexión sobre el equilibrio entre su cargo institucional y su vida familiar: “Ser presidente de la República es un inmenso honor, pero ser papá es, sin duda, la bendición más grande de mi vida”.

Inspiración y compromiso con la niñez

En el cierre de su declaración, Abelardo De La Espriella vinculó el afecto hacia sus hijos con su vocación de servicio a la niñez colombiana.

“Mi familia es mi refugio, mi mayor fortaleza y mi inspiración. Por mis hijos y por todos los niños de Colombia, vale la pena cada esfuerzo y cada sacrificio”, concluyó.