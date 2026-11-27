El expresidente Gustavo Petro denunció que un cuadro suyo fue desaparecido de la Casa de Nariño. “Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño. Así sucedió con Carlos Nieto, el primer presidente negro, y así sucedió con el primer presidente indígena de Colombia, el general Melo, último general del ejército libertador. Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte, y a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran, se vetan. Nos volvemos realmenteinolvidables”, escribió en X y en WhatsApp Web el exmandatario.

“Pero ahí están los datos, el primer presidente progresista desde Alfonso López Pumarejo, Gustavo Petro demostró que el salario mínimo vital familiar es palanca de crecimiento económico, demostré como se reduce al mínimo histórico la pobreza y el hambre en Colombia, demostré que Colombia se puede industrializar y que la industria puede jalonar el crecimiento económico real, demostré que en Colombia si se puede construir un estado social de derecho y que la justicia social es el eje fundante de la paz demostré como se puede recuperar la salud pública desde el corazón geográfico del país: el San Juan de Dios”, prosiguió Petro.

Gustavo Petro presentó el cuadro oficial que quedará en el corredor de los presidentes de Colombia tras terminar su Gobierno

Gobierno de Gustavo Petro contratará por una millonada los cuadros con los rostros del presidente y Francia Márquez que quedarán en la Casa de Nariño

“La justicia social sí se puede realizar en Colombia. Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí, nos volvemos inolvidables”, puntualizó.

Esta fue la imagen por Petro publicada:

La foto que publicó el expresidente Gustavo Petro denunciando que retiraron el cuadro con su rostro de la Casa de Nariño Foto: Foto publicada por @petrogustavo en X y WhatsApp Web

Como es costumbre, cada cuatro años y antes de finalizar un periodo presidencial, el mandatario de turno anuncia cuál será el retrato que quedará fijado en el corredor de los presidentes, una galería que se encuentra en la Casa de Nariño, donde se exhiben los retratos y fotografías oficiales de todos los exmandatarios que han gobernado Colombia a lo largo de su historia republicana.

Este espacio sirve como un registro histórico y protocolario de los jefes de Estado del país. Petro, presidente número 42 de la República de Colombia, presentó en su momento la foto del cuadro. Es importante recordar que, al finalizar cada periodo presidencial, se retira un cuadro del salón y se pone el del presidente saliente. Normalmente, se retira el más antiguo. Sin embargo, jamás se toca el de Simón Bolívar, que fue el primer presidente de la República.

“Este cuadro quedará en el corredor de los presidentes de Colombia hasta que alguien lo quite. Se pondrá en el momento que se ponga el cuadro del presidente negro Carlos Nieto y del presidnte indígena General José María Melo. Los espero este 20 de Julio en todas la plazas públicas, alegres y pacífico(a)s para homenajear a soldados y patrulleros de la Nación y del pueblo y producir el segundo grito de independencia nacional A quienes les pareció que valió la pena, la Colombia justa, democrática, reconciliada y bella les dejo esta foto para que la guarden en su corazón”, escribió el 19 de julio de 2026.

Este cuadro suscitó controversia en su momento porque, según informó el mismo Petro, costó $75 millones. Según el proceso de contratación directa publicado en Secop, el objetivo del contrato era “prestar servicios artísticos para la creación de un retrato del señor Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia, para exponer en el hall de expresidentes de la Casa de Nariño”. La oferta la presentó el artista Luis Jaime Rojas Rodríguez.

El entonces presidente Gustavo Petro, dando a conocer su cuadro, el 3 de agosto de 2026, en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Ovidio Gonzáléz - Presidencia de la República

Y el de la exvicepresidenta Francia Márquez quedó con otra oferta por 45 millones de pesos y la presentó la artista Ada Ruth Margarita Ariza Aguilar. El Gobierno actual no se ha referido a esta denuncia de Petro.