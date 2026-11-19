Noviembre es uno de los meses más importantes del calendario internacional del arte. Nueva York, París y Viena, entre otras grandes capitales, concentran durante estas semanas algunas de sus principales temporadas de subastas, con obras que atraen la atención de coleccionistas, museos, galeristas, especialistas y amantes del arte de diferentes países. Bogotá también tiene su lugar en esta temporada. Gracias a Bogotá Auctions, Colombia cuenta con una plataforma especializada que contribuye a proyectar internacionalmente su extraordinaria tradición artística y a fortalecer la presencia de sus creadores en el panorama cultural internacional.

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La primera casa de subastas del país, Bogotá Auctions, realizará el próximo jueves 19 de noviembre de 2026 una importante subasta de arte moderno y contemporáneo colombiano y latinoamericano de los siglos XX y XXI. La exposición que la acompaña constituye, además, una oportunidad excepcional para que bogotanos y visitantes puedan contemplar gratuitamente obras de grandes maestros y descubrir la riqueza y diversidad de la creación artística nacional y latinoamericana.

Grandes maestros colombianos y latinoamericanos: una exposición excepcional. La exposición de las obras ofrece un amplio recorrido por la diversidad artística de Colombia y Latinoamérica durante los siglos XX y XXI. “La selección reúne piezas de interés histórico, trabajos representativos de reconocidos movimientos y propuestas contemporáneas, poniendo de relieve tanto la singularidad de cada artista como los diálogos entre distintas generaciones y tradiciones”, afirma Charlotte Pieri, directora de Bogotá Auctions.

Entre las piezas más destacadas figura un gran óleo de 1988 de Juan Cárdenas, perteneciente a su reconocida serie dedicada al estudio del artista. En estas composiciones, el pintor convierte su propio taller en un espacio de experimentación visual y reflexión sobre el acto de pintar. También sobresalen dos obras de Santiago Cárdenas particularmente singulares: un pantalón hiperrealista de los años setenta y una pizarra pintada al óleo en tonos verdes. Ambas muestran su capacidad para convertir objetos cotidianos en protagonistas de la representación pictórica.

La gran subasta tendrá lugar el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 8:00 p. m. Foto: Cortesía

Figuran igualmente cuatro obras de Emma Reyes, artista cuya proyección internacional y reconocimiento han venido creciendo, así como dos trabajos muy representativos de la mejor etapa del pop colombiano, realizados por Ana Mercedes Hoyos y Santiago Cárdenas en los primeros años de sus respectivas trayectorias.

La selección reúne también obras de Alejandro Obregón, Fernando Botero, Luis Caballero, David Manzur, Carlos Rojas, Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Olga de Amaral, Jim Amaral, Gonzalo Ariza, Ignacio Gómez Jaramillo, Enrique Grau, Gaston Lelarge, Antonio Barrera, Leopoldo Richter, Manuel Hernández, Nirma Zárate, Luciano Jaramillo, Augusto Rendón, Leonel Góngora y Carlos Granada, entre muchos otros.

Del paisaje colombiano a la abstracción y la neofiguración. La sección dedicada al paisaje reúne distintas interpretaciones de la geografía colombiana. Una acuarela de Gaston Lelarge destaca por la riqueza de su vegetación tropical, mientras que una composición de Gómez Campuzano, con un gran cactus en primer plano y el paisaje al fondo, se distingue por su intensa luminosidad. Un paisaje fluvial de Ignacio Gómez Jaramillo, fechable entre las décadas de 1950 y 1960, permite reconocer los rasgos característicos de su pintura. Por su parte, un majestuoso paisaje montañoso de Gonzalo Ariza, cubierto por sus inconfundibles nubes, evoca la sensibilidad de la tradición paisajística oriental.

Mención especial merece un paisaje aéreo de Antonio Barrera, realizado en 1980. La obra corresponde a un momento decisivo de transición entre sus horizontes de tendencia abstracta y los paisajes posteriores, en los que la perspectiva aérea se combina con un renovado interés por la figuración. De particular fuerza plástica son dos composiciones de cerámica esmaltada de Leopoldo Richter, en las que los motivos del trópico colombiano se interpretan mediante un lenguaje modernista, inspirado en las formas y los ritmos del arte africano.

La abstracción expresionista, que vivió un periodo particularmente fértil en Colombia entre finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, está representada por obras de Alejandro Obregón, Luciano Jaramillo, David Manzur, Manuel Hernández, Nirma Zárate y Augusto Rendón. Los trabajos permiten apreciar diferentes aproximaciones al gesto, el color, la materia pictórica y la construcción de la superficie.

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En continuidad con estas búsquedas, la sección dedicada a la neofiguración reúne importantes obras de los años sesenta de Luis Caballero y Fernando Botero, junto con trabajos de Leonel Góngora y Carlos Granada. Desde perspectivas distintas, estos artistas renovaron la representación de la figura humana, incorporando recursos expresivos que desdibujaron los límites entre figuración y abstracción.

El arte textil: Olga de Amaral, Marlene Hoffmann y Helena Ceballos. De acuerdo con Charlotte Pieri “el arte textil cuenta con esculturas murales de Olga de Amaral, Marlene Hoffmann y Helena Ceballos. Junto a Olga de Amaral, figura fundamental en la consolidación del tejido como medio artístico autónomo, y a Marlene Hoffmann, cuya obra ha recibido una atención creciente, destaca la propuesta de Helena Ceballos, menos conocida, pero de notable calidad”. Nacida en Medellín, Helena Ceballos desarrolló una trayectoria internacional que la llevó a trabajar y residir en Bogotá, Lima, París, Caracas y México, antes de establecerse en Quito. Su obra se caracteriza por una rigurosa construcción geométrica, una extraordinaria sensibilidad hacia las texturas y una relación entre tradición artesanal y lenguaje moderno.

La subasta presenta Juego de rombos, una obra realizada en México en 1976, ejemplo de su investigación sobre las posibilidades expresivas del tejido. Su trayectoria fue reconocida por el escritor Álvaro Mutis, quien destacó el rigor, la paciencia y la calidad artística de sus tapices. La presencia de Ceballos permite descubrir una artista cuya producción merece mayor atención dentro de la historia del arte textil colombiano.

El arte constructivo, la geometría y la abstracción cinética. El arte constructivo y geométrico colombiano está representado por dos obras de Carlos Rojas: una perteneciente a la serie Horizontes de América y otra de la serie Mutantes, titulada Mondrian al Sur. Se suma un relieve blanco de Eduardo Ramírez Villamizar. La sección incluye también obras de destacados representantes de la abstracción cinética latinoamericana, entre ellos los argentinos Eduardo Mac Entyre, con una obra publicada, Luis Tomasello y Rogelio Polesello.

El dibujo, el arte conceptual y la fotografía. La tradición colombiana del dibujo, reconocida por su riqueza y diversidad, tiene una presencia significativa. Además de trabajos de Juan y Santiago Cárdenas, se incluyen obras de Enrique Grau Araujo, David Manzur, Augusto Rendón, Óscar Muñoz, Ever Astudillo y César del Valle. “En sus distintas aproximaciones, el dibujo aparece tanto como herramienta de observación y análisis como medio de expresión autónomo”, asegura Charlotte Pieri.

El arte conceptual está representado por un cuaderno de poesía de Antonio Caro, una obra sobre papel de Bernardo Salcedo y el icónico cartel Seda Beatle, de Adolfo Bernal. Estas piezas muestran cómo el lenguaje, la escritura y la gráfica se incorporaron a la práctica artística, ampliando sus posibilidades y cuestionando las fronteras tradicionales de la obra de arte.

También hay un espacio dedicado al arte primitivista, con obras de Leonor Alarcón y dos lienzos de Sofía Urrutia. En un registro distinto, dos trabajos de Antonio Samudio aportan una mirada irónica sobre la sociedad y sus personajes, característica de su refinado sentido del humor.

En fotografía, la selección reúne un paisaje de Jorge Ortiz, una fotografía de época de Leo Matiz y una obra de gran formato de Hernán Díaz. Las tres piezas ofrecen aproximaciones diferentes al medio, desde la representación del paisaje hasta el registro documental y la exploración formal de la imagen.

La escultura y las nuevas generaciones del arte colombiano. La escultura está representada por trabajos de Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Jim Amaral, Hugo Zapata y Nijole Sivickas, artista de origen lituano vinculada a Colombia. Sus propuestas reflejan distintas maneras de abordar el volumen, los materiales y la construcción de la forma.

“El recorrido se completa con obras de artistas como Nohemí Pérez, Wilson Díaz, Christian Albarracín y Alejandro Sánchez, cuyas prácticas representan diferentes líneas de investigación dentro del arte colombiano contemporáneo. Sus trabajos ponen en relación las transformaciones artísticas del siglo XX con las inquietudes y los lenguajes de las generaciones más recientes”, afirma Pieri.

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Una exposición de primer nivel, abierta a todos los públicos. No hace falta ser coleccionista, especialista, inversionista ni conocedor del mundo de las subastas para disfrutarla. Estudiantes, profesores, artistas, universitarios, familias, turistas, investigadores y ciudadanos interesados en la cultura pueden visitar la muestra y contemplar directamente obras de algunos de los nombres más destacados del arte colombiano y latinoamericano. Participar en la subasta, también es muy sencillo y puede hacerse desde cualquier lugar del mundo. Toda la información está en www.bogotaacutions.com. Esta apertura convierte la exposición en una experiencia cultural de gran valor para la ciudad. Es también una oportunidad educativa para acercar a las nuevas generaciones a la historia del arte, reconocer el talento nacional y comprender la importancia de los artistas colombianos en el contexto latinoamericano e internacional.

El arte no debe ser un privilegio reservado a unos pocos. Abrir las puertas de una exposición de esta calidad, sin costo de entrada, es una invitación a democratizar el acceso a la cultura.

Bogotá, presente en las grandes temporadas internacionales del arte. Mientras Nueva York, París y Viena celebran sus grandes temporadas de subastas, Bogotá presenta una selección de artistas y obras que merecen ser conocidas, estudiadas, admiradas y proyectadas internacionalmente.

La gran subasta del 19 de noviembre, organizada por Bogotá Auctions, constituye una oportunidad para mostrar la riqueza del patrimonio artístico colombiano, destacar la calidad de sus creadores y acercar a la ciudadanía a sus grandes maestros.