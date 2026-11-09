La corporación Minuto de Dios celebra 60 años forjando patrimonio cultural en Colombia

Generalmente, el progreso se relaciona con la economía, la infraestructura o la tecnología. Sin embargo, el padre Rafael García Herreros tenía claro que el desarrollo del ser humano también está profundamente ligado al espíritu, independientemente de la religión.

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Así mismo, sabía de primera mano (escribía obras de teatro y poesía, además de pintar cuadros) que el arte en todas sus expresiones posibilita la manifestación del ser interior, una expresión que, a la vez, posibilita apreciar el mundo desde un sentido más trascendental y permite que las personas tengan otras percepciones de la vida.

Por eso, cuando fundó el barrio Minuto de Dios, el padre apostó porque esta obra social se complementara con la educación y los espacios culturales, como el Museo de Arte Contemporáneo MAC. Este, vale recordarlo, se inauguró en 1966 años después de no ser bien recibida su iniciativa de pedir obras de arte prestadas a las familias más adineradas de Bogotá, para exhibirlas en la escuela durante dos o tres meses, para luego devolverlas.

“Con esa primera idea descubrió la posibilidad de hacer un museo de arte con obras prestadas”, recuerda hoy el Padre Diego Jaramillo.

PADRE RAFAEL GARCÍA HERREROS, PIONERO. Foto: Archivo Minuto de Dios / A.P.I.

“En esa época se publicó un artículo diciendo que el padre tenía buena intención, pero no sabía mucho de arte porque creía que en las casas de la gente más pudiente había obras de arte muy bellas, pero que en Bogotá no había nada, lo que había eran copias de obras de artistas famosos; y que ver una exposición de reproducciones no valía la pena”, añade Jaramillo Cuartas.

García Herreros, entonces, reconoció en su tradicional programa de televisión que no sabía que en Bogotá no había obras de arte colonial, ni moderno, por lo que invitó a los artistas jóvenes a que pintaran obras y por eso el museo, cuando nació, se llamó Museo de Arte Contemporáneo.

“La idea tuvo muy bien resultado, fueron los artistas jóvenes quienes apoyaron al museo”, recuerda con tristeza el padre Diego Jaramillo.

Gracias a su pasión por las lenguas clásicas y modernas, y a las diversas manifestaciones artísticas, el padre Rafael García Herreros sabía que el arte no era un complemento de la educación, sino una herramienta de transformación social y construcción de comunidad. Por eso se empeñó en que Minuto de Dios fomentara la cultura y el arte en distintas formas que van desde la educación hasta los medios de comunicación, pasando por espacios culturales.

60 años del MAC

Este 18 de noviembre al mediodía el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá inaugura La curva inexorable de la historia, exposición hoy ratifica la importancia del arte como agente de transformación social.

“Su pertinencia social se fundamenta en la participación de la comunidad en su construcción, gestión y uso como espacio de encuentro e identidad; su función como espacio de circulación lo ha consolidado como la plataforma de las nuevas generaciones de artistas a lo largo de seis décadas”, expresa en el texto curatorial Gustavo A. Ortiz.

El prestigio de la Corporación Organización Minuto de Dios fue clave para que el MAC fuera consolidando una colección propia que hoy alcanza las 1.800 obras gracias a las donaciones de artistas nacionales e internacionales, entre los que se destacan Ana Mercedes Hoyos, Olga de Amaral, Santiago Cárdenas, Eduardo Ramírez Villamizar, Carlos Rojas o Manuel Hernández.

En la época que se fundó el MAC, solo los artistas que tenían cierto recorrido y experiencia podían ser legitimados por el Salón Nacional de Artistas. Por ello, para darles oportunidad a los artistas jóvenes y emergentes el MAC, ubicado entonces en la periferia de Bogotá, creó el Salón de Agosto para exhibir el trabajo de los estudiantes de varias universidades del país.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BOGOTÁ - MAC Foto: Archivo Minuto de Dios / A.P.I.

Hoy por hoy esta iniciativa se llama Proyecto Tesis y durante dos décadas ha facilitado la visualización del arte joven colombiano, permitiendo el acercamiento a los temas que les importa e impacta, así como a los formatos y técnicas que prefieren para materializarlos. Todas las obras exhibidas conforman el Banco de Tesis, el cual alberga el panorama de las artes en Colombia en el siglo XXI.

El MAC, además, cuenta con una plazoleta donde se exhiben esculturas al aire libre. El acceso gratuito tanto a la plazoleta como al museo ha fortalecido el acercamiento a las artes plásticas y visuales de los habitantes del barrio Minuto de Dios y sus alrededores, ya que en Bogotá los espacios culturales se concentran en el centro y el norte.

Una colección que se multiplicó

El Museo de Arte Contemporáneo fue el primer paso de la infraestructura cultural que creció con la visión del padre Diego Jaramillo Cuartas, quien fomentó el Museo Rafael García Herreros que atesora sus objetos personales, su forma de vestir y sus escritos, el cual está siendo remodelado.

Hace unos meses, el Minuto de Dios inauguró el Museo de Arte Oriental que alberga la colección del arquitecto e investigador Germán Puyana García. Este es el primero en Colombia dedicado exclusivamente a la conservación y divulgación del arte y las tradiciones de Asia, Medio Oriente y África, y reúne 402 piezas provenientes de 25 países, entre ellos China, Japón, India, Corea del Sur, Indonesia, Nepal, Tíbet, Camboya, Tailandia, Turquía, Irán, Pakistán, Jordania, Vietnam, Marruecos y Egipto.

MUSEO DE ARTE ORIENTAL GERMÁN PUYANA GARCÍA Foto: Archivo Minuto de Dios / A.P.I.

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“La idea de que él no dejara a sus herederos, sino que con la aceptación de ellos, le diera al Minuto de Dios estas obras de arte asiático se inauguró el Museo de Arte Oriental. Me han dicho que en Latinoamérica solo hay otro museo parecido, en Argentina, y que este no solo sería el único en Colombia sino el segundo de ese tipo; no sé si mayor o menor que el de Argentina. Hay objetos de 3 países de África y 25 de Asia, y de cada país hay cuatro o cinco piezas: unas en marfil, otras en ébano, otras en bronce, otras son pintura. Es un aporte cultural interesante a Bogotá que tal vez no se ha publicitado lo suficiente, pero esperamos que mucha gente pueda conocerlo y entrar en contacto con ese arte”, expresa con orgullo el padre Diego Jaramillo Cuartas.

Con colección arqueológica se consolidó el patrimonio cultural nacional

Minuto de Dios custodia más de 12.000 piezas arqueológicas conservadas para la investigación, la protección del patrimonio y el acceso de las comunidades al conocimiento de la historia.

El 4 de noviembre se inauguró en Pasto, Nariño, el Centro Cultural y Museo Arqueológico con piezas oriundas de la región; mientras que en conjunto con la Universidad de Medellín trabajan en el catálogo de artículos de distintas culturas indígenas de Colombia.

CENTRO DE CULTURA, ARTE Y TRADICIONES. Foto: Archivo Minuto de Dios / A.P.I.

Estos proyectos llegan a fortalecer la red de museos con los que cuenta Minuto de Dios. Entre los municipios de La Mesa y Tena se encuentra el Agroparque Sabio Mutis, el primer Jardín Botánico de Cundinamarca. Fundado en 2005, resume parte del itinerario de la Expedición Botánica y presenta varios trabajos relacionados con la cultura popular relacionada con las plantas medicinales y los usos tradicionales que los campesinos le dieron a la guadua.

Este espacio tiene un gran atractivo cultural porque también alberga el Museo Arqueológico Nueva Esperanza MANE que custodia piezas arqueológicas halladas en el actual territorio colombiano, una biblioteca, una capilla en la que se pueden ver los artículos del padre Diego Jaramillo, casas dedicadas a la industria cafetera y a la caña de azúcar y un jardín con 1.300 orquídeas y cactus, el Museo de las Comunicaciones con 300 radios de diferentes épocas y países.

MUSEO ARQUEOLÓGICO NUEVA ESPERANZA - MANE. Foto: Archivo Minuto de Dios / A.P.I.

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En Cundinamarca también está el Museo de Arqueología e Historia Natural de Pasca Jaime Hincapié Santa María, fundado en 1973, que resguarda una colección arqueológica compuesta aproximadamente por 2.600 piezas que representan la cultura material, los saberes tradicionales y la cosmovisión de los pueblos indígenas que habitaron el territorio colombiano hace cientos de años.

Este museo también alberga una colección de historia natural constituida por aproximadamente 300 ejemplares de especies reptiles, mamíferos, aves e invertebrados; además de 36 minerales y fósiles que presentan los diversos tipos de rocas presentes en la geología colombiana y su formación, evidenciando los cambios que han tenido territorio durante las distintas eras geológicas.

A lo anterior, se suma una sala dedicada al fundador del museo, el padre Jaime Hincapié Santa María; un centro de documentación especializado en bibliografía de interés para curiosos e investigadores de las ciencias sociales con aproximadamente 8.000 volúmenes; y una sala de exposiciones temporales que exhibe diferentes propuestas museológicas en torno a las artes, la cultura y el patrimonio.

Fomentando el arte y la cultura

“Yo mismo estoy tratando de hacer otro museo en honor de algunos sacerdotes eudistas que murieron hace tiempo, pero dejaron cosas interesantes. Uno fue un padre francés Henrique Rochereau que luchó en la Primera Guerra Mundial y después trabajó en Colombia. Estoy recogiendo los recuerdos que quedaron de él y también los del sacerdote Carlos Eduardo Acosta, quien estudió geología, mineralogía, fisiología y ciencias naturales y se especializó en estudios de paleontología colombiana”, manifiesta el padre Diego Jaramillo Cuartas.

En Bogotá también crearon el Centro de Cultura Arte y Tradiciones donde el público puede desarrollar y apreciar expresiones artísticas, culturales y patrimoniales como danza, teatro, música y manualidades.

Además, un museo virtual expone la colección de 80.000 estampillas de correo o filatelia, como se llamaba antes, que era una costumbre muy normal y que actualmente ha desaparecido porque no se envían cartas, normalmente. También alberga monedas, sellos y sobres de correo.

División de arte y cultura nacional

Para seguir a la vanguardia en el tema de la cultura como herramienta de formación, diálogo y transformación social, Minuto de Dios creó la División de Arte y Cultura que representa el paso más importante en la articulación de ese trabajo.

Con la dirección de la promotora y gestora cultural Andrea Walker, por primera vez, los diferentes proyectos culturales de la organización comparten una visión común que fortalece la programación artística, impulsa la investigación, consolida alianzas, amplifica la circulación de exposiciones y proyecta una red de museos y espacios culturales con mayor alcance.

TALLER MACRAMÉ - CENTRO DE CULTURA, ARTE Y TRADICIONES Foto: Archivo Minuto de Dios / A.P.I.

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“Creo que el Minuto de Dios, fiel a la tradición del padre García Herreros. Ha procurado ser una institución que fomenta la cultura y el arte, la cultura en distintas formas de vivir las manifestaciones. Además, tenemos emisoras, una en Bogotá, otra en Medellín, otra en Cartagena y otra en Barranquilla, que se encadenan y también nos sirven para difundir ese mensaje de cultura y de fe”, finaliza el padre Diego Jaramillo Cuartas.