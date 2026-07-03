Frente a la supuesta ‘brujería’ de Ghana: el padre Diego Jaramillo interviene con un poderoso mensaje para la Selección

Incia el esperado encuentro entre la Selección Colombia y el combinado de Ghana, y el entorno se ha visto sacudido por la polémica sobre supuestos rituales y “brujería” promovidos por figuras del misticismo africano.

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Ante este panorama de tensión y expectativa, el padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente de la Corporación Organización Minuto de Dios, envió un mensaje de apoyo y bendición a los jugadores nacionales, vistiéndose con la camiseta tricolor para enviar un contundente mensaje de fe y respaldo espiritual que busca blindar emocionalmente a los jugadores y calmar los nervios de la hinchada nacional.

De acuerdo con las declaraciones publicadas en las redes sociales de la organización, el sacerdote emitió unas palabras enfocadas en la motivación espiritual y el deseo de éxito para el cuerpo técnico y los futbolistas.

“Yo estaré con ustedes hasta el último minuto. Les envío un saludo muy cordial a todos los jugadores de la Selección Colombia, les deseo que Dios los bendiga y les dé muchos éxitos”, manifestó el padre Jaramillo en su intervención.

La frase utilizada por el sacerdote evoca el tradicional cierre del programa televisivo El Minuto de Dios, el espacio más antiguo de la televisión colombiana, adaptándolo en esta ocasión al contexto del esfuerzo deportivo y la resiliencia que se espera del equipo en el terreno de juego.

Padre Diego Jaramillo Cuartas, sacerdote en el seno de la Congregación de Jesús y María - Eudistas. Bogota, mayo 25 del 2022. Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El padre Diego Jaramillo, de 94 años, es uno de los referentes eclesiásticos y sociales más importantes de Colombia. Tras suceder al fundador de la obra, el fallecido padre Rafael García Herreros, Jaramillo ha liderado durante décadas proyectos de vivienda, educación y asistencia social orientados a las poblaciones más vulnerables del país.

Su aparición pública vistiendo la indumentaria de la Selección Colombia trasciende el ámbito netamente deportivo, posicionándose como un hecho de interés cultural.

Mientras el cuerpo técnico de Colombia pone en práctica las variables tácticas para asegurar un resultado ganador, en el entorno internacional se han registrado discusiones paralelas respecto a las dinámicas del conjunto africano.

Medios locales e internacionales han reportado declaraciones atribuidas a figuras del entorno místico de Ghana, como el curandero Nana Kwaku Bonsam, quien suele realizar afirmaciones públicas sobre supuestos rituales y presiones psicológicas previas a los encuentros de su selección.

No obstante, desde una perspectiva estrictamente periodística y deportiva, estas versiones corresponden al folclore y a la guerra psicológica habitual en el fútbol, careciendo de impacto comprobado en el rendimiento técnico y físico de los atletas en la cancha.

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El futbol en Colombia se ha consolidado históricamente como un fenómeno social capaz de unir a todo un país. La presión por avanzar en el mundial sitúa al equipo en una posición donde el respaldo anímico de la afición cobra relevancia.

La Selección Colombia sale al campo con la obligación de consolidar un marcador favorable, respaldada en esta oportunidad por las manifestaciones de apoyo que provienen tanto de la hinchada general como de sectores religiosos del país.