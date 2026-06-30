Corporación El Minuto de Dios se suma a recaudar donaciones para ayudar a víctimas de terremotos en Venezuela

La Corporación Organización El Minuto de Dios puso en marcha la campaña humanitaria “Venezuela: Un Minuto por los panas”, una iniciativa destinada a recolectar ayudas para las familias afectadas por el devastador terremoto que sacudió recientemente al país vecino.

Aumenta el número de víctimas mortales por los terremotos en Venezuela

La organización hizo un llamado a la solidaridad de los colombianos para apoyar a miles de personas que enfrentan la pérdida de sus hogares y dificultades para acceder a elementos básicos.

Entre las donaciones que se están recibiendo se encuentran alimentos no perecederos, kits de aseo, colchonetas y herramientas, insumos considerados fundamentales para atender la emergencia.

Poster de El Minuto de Dios Foto: Minuto de Dios

La campaña habilitó varios puntos de acopio en diferentes ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla y Cali, con el propósito de facilitar la entrega de ayudas por parte de los ciudadanos.

En Bogotá, las donaciones podrán llevarse al Banco de Ropas, ubicado en el barrio Minuto de Dios, de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La iniciativa busca fortalecer la respuesta humanitaria y brindar un respaldo inmediato a las comunidades venezolanas que hoy enfrentan una de las peores tragedias de los últimos años.

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP) Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

A continuación encontrará los puntos de acopio:

-Bogotá: Banco de Ropas – Tv. 73A #82-61, barrio Minuto de Dios.Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 4:00 p. m. | Sábados: 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

-Medellín: Cra. 49 #53-19, oficina 403, Edificio Bancoquia.

-Bucaramanga: Cra. 27 #19-40, UNIMINUTO, oficina COMD.

-Cúcuta: Av. 1E #20-56, barrio Blanco - Caobos.

-Cartagena: Cra. 15 #31-110, barrio El Espinal, Centro Comercial San Lázaro, local 19.

-Barranquilla: Calle 73 #7E esquina, barrio El Bosque.

-Cali: Calle 5B #37-120, San Fernando.