Iván Cancino entregó balance sobre el estado de las casas de justicia en el país tras el terremoto

El terremoto del pasado lunes, 10 de agosto, que deja hasta el momento 294 personas muertas y más de 3.900 personas heridas, también ha generado muchas afectaciones a la infraestructura del país y las Casas de Justicia no han sido la excepción, específicamente en el Eje Cafetero.

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Así lo dio a conocer este sábado el Ministerio de Justicia, en cabeza de Iván Cancino, quien explicó que por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella se hizo un barrido preliminar del estado de estas edificaciones en los territorios que resultaron gravemente afectados.

En el caso del departamento del Valle del Cauca, el ministro aseguró que no se tiene registro de casas de justicia afectadas en Cali ni en Buenaventura, de acuerdo con la información suministrada por la regional pacífico.

Sin embargo, el Ministerio conoció que el personero de Cali solicitó al defensor regional revisar el estado de las casas de justicia de Siloé y Los Mangos, en las cuales se reportaron daños a la infraestructura.

En el eje Cafetero las casas de justicia sí presentaron afectaciones de consideración. Incluso, algunas este momento no se encuentran prestando el servicio debido a los riesgos que existen sobre la infraestructura.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, entregó un balance del estado de las casas de justicia tras el terremoto. Foto: Suministrada API

En Risaralda la regional reportó afectación en la casa de justicia de Pereira-Cuba; mientras que en Caldas presentó afectaciones menores a la sede de Manizales y daños que podrían afectar la prestación del servicio en Riosucio.

Para Chocó el balance deja afectaciones leves que no comprometen la estructura en las casas de justicia de Istmina y Condoto, mientras que en Tadó no se presentaron afectaciones.

Cancino reiteró que el Ministerio de Justicia continuará consolidando la información y mantendrá informada a la opinión pública sobre el estado de las casas de justicia en el territorio nacional.