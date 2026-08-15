Presidente Abelardo De La Espriella le pide a la MinTIC que revise los nombramientos en su equipo. ¿Por qué?

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, hizo un llamado a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, en medio del proceso de contratación de funcionarios para la entidad.

Así será la hoja de ruta de la reconstrucción del Gobierno de Abelardo De La Espriella tras el terremoto que sacudió a Colombia

“Por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno”, señaló De La Espriella en un mensaje publicado este sábado en sus canales digitales.

El jefe de Estado le pidió a la funcionaria que si “encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad”, haciendo énfasis en que “los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”.

El llamado del mandatario colombiano llega en medio de las versiones que circulan sobre posibles vínculos de algunos aspirantes con el anterior gobierno de Gustavo Petro.