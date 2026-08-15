Álvaro Uribe donó uno de sus ejemplares potros para ayudar a la adecuación de una iglesia averiada por el terremoto

El expresidente Álvaro Uribe no oculta su espiritualidad y su creencia en Dios y la Iglesia católica.

Este sábado, el exmandatario llegó hasta Jardín, un municipio de Antioquia, y donó uno de sus más preciados ejemplares: un potro criado en su hacienda en Rionegro.

El objetivo es contribuir con la reparación de los daños estructurales que sufrió la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de Jardín, que sufrió daños tras el terremoto de magnitud 7.4.

El senador del Centro Democrático Juan Espinal habló de la donación a través de sus redes sociales. “Estamos en Jardín Antioquia. El presidente Álvaro Uribe dona potro al padre para ayudarle a la Iglesia. Potro: hijo de Barba Roja, nieto de Cortesano”, destacó.

Uribe se desplazará en la tarde de este sábado a Jericó, Antioquia, y entregará como obsequio una montura texana para caballo para habilitar el templo católico que también resultó averiado tras el terremoto del pasado lunes.