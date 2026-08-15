Confidenciales

‘Colombia, un solo corazón’: Ana Lucía Pineda lidera ayudas a damnificados por el terremoto

La primera dama ha estado alejada de los protocolos y acompañando a los ciudadanos que más lo necesitan

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
15 de agosto de 2026 a las 2:09 a. m.
Presidente de la República Abelardo De La Espriella, acompañado de la Primera Dama Ana Lucía Pineda
Presidente de la República Abelardo De La Espriella, acompañado de la Primera Dama Ana Lucía Pineda Foto: Foto: César Carrión – Presidencia de la República

La primera dama, Ana Lucía Pineda, ha sorprendido por su entrega en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia. Acompañó a los ministros al Eje Cafetero, se apersonó del acopio de ayudas para los damnificados con la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, dio declaraciones para informar al país y se le ha visto trabajando toda la semana al lado de su esposo, el presidente Abelardo De La Espriella.

Primera Dama invita a un Santo Rosario virtual en solidaridad con los damnificados del terremoto
Cadena de oración y asistencia humanitaria: la iniciativa de la primera dama, Ana Lucía Pineda, por las víctimas del terremoto

Ana Lucía ha estado alejada de los protocolos y acompañando a los ciudadanos que más lo necesitan. Asimismo, una gestora social que se ha destacado es Taliana Vargas, la esposa del alcalde Alejandro Eder, quien se puso la 10 por Cali.