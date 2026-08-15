‘Colombia, un solo corazón’: Ana Lucía Pineda lidera ayudas a damnificados por el terremoto

La primera dama, Ana Lucía Pineda, ha sorprendido por su entrega en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia. Acompañó a los ministros al Eje Cafetero, se apersonó del acopio de ayudas para los damnificados con la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, dio declaraciones para informar al país y se le ha visto trabajando toda la semana al lado de su esposo, el presidente Abelardo De La Espriella.

Cadena de oración y asistencia humanitaria: la iniciativa de la primera dama, Ana Lucía Pineda, por las víctimas del terremoto

Ana Lucía ha estado alejada de los protocolos y acompañando a los ciudadanos que más lo necesitan. Asimismo, una gestora social que se ha destacado es Taliana Vargas, la esposa del alcalde Alejandro Eder, quien se puso la 10 por Cali.