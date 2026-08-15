Karol G, Maluma, J Balvin y más: todos los famosos que se movilizan por las víctimas del terremoto en Colombia

Desde fundaciones y vuelos humanitarios hasta conciertos y centros de acopio, varias figuras públicas colombianas han convertido su alcance y sus recursos en una respuesta concreta ante la emergencia que hoy azota al país.

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Tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto, la solidaridad comenzó a movilizarse. Artistas, deportistas y figuras públicas comenzaron a utilizar su capacidad de convocatoria para reunir alimentos, transportar suministros, abrir espacios de donación y recaudar dinero para las víctimas de la catástrofe.

Karol G

La cantante Karol G hará llegar el material humanitario a las zonas afectadas por el terremoto con su fundación Con Cora. Foto: Getty Images via AFP

A través de su fundación Con Cora, la paisa anunció el envío de suministros hacia los municipios golpeados por el terremoto. Entre los elementos contemplados están insumos médicos, agua, alimentos no perecederos, artículos de higiene y productos destinados a niños. La prioridad, según la iniciativa, está en atender las necesidades más inmediatas de las poblaciones que enfrentan los primeros días después de la catástrofe.

Maluma

El artista de música urbana, Maluma puso a disposición las sedes de su restaurante y tiendas de ropa como centros de acopio. Foto: Getty Images via AFP

El cantante de reguetón anunció que pondría parte de sus estructuras al servicio de la respuesta humanitaria para damnificados. Las sedes de Casaterna, Remanence y su fundación El Arte de los Sueños funcionarán como puntos de acopio para recibir ayudas.

Morat

La agrupación Morat colaborará con la causa por medio de acciones previas a sus presentaciones en la capital del país. Foto: GEF Colprensa

La banda bogotana incorporó una acción humanitaria a sus presentaciones en Bogotá. La banda anunció que habilitará puntos de donación en el Movistar Arena y en la taquilla de TuBoleta para recoger recursos destinados a la emergencia.

La agrupación también informó que entregará una parte de los ingresos de sus conciertos para apoyar la reconstrucción y reparación de instituciones educativas afectadas.

J Balvin y Ryan Castro

Los artistas de Medellín, J Balvin y Ryan Castro, coordinarán vuelos humanitarios desde su ciudad natal y Miami, Florida. Foto: Getty Images via AFP

Los artistas anunciaron vuelos humanitarios gratuitos destinados a movilizar suministros hacia las comunidades afectadas. La iniciativa fue articulada con Reliance Jets y contempla utilizar aeronaves privadas para trasladar ayuda desde Miami y Medellín hacia las zonas que la requieren.

Goyo

La cantante Goyo ha hecho parte de la movilización de artistas dispuestoas a ayudar. Foto: Getty Images via AFP

La cantante ha utilizado sus canales para impulsar una iniciativa de donación a los damnificados de Condoto, su tierra natal en Chocó.

Carlos Vives

El artista Carlos Vives convirtió sus centros gastronómicos en centros de recolección de donativos. Foto: Getty Images via AFP

El samario confirmó que las sedes de Cumbia House y La Playa abren sus puertas para convertirse en centros de acopio, ayudas que posteriormente serán distribuidas a las comunidades afectadas a través de los bancos de alimentos.

Jorge Celedón

El cantante Jorge Celedón habilitó un centro de acopio en la capital del país. Foto: Oficina Jorge Celedón

El cantante vallenato habilitó un punto de acopio en Bogotá para reunir elementos destinados a las comunidades afectadas por el terremoto. En su establecimiento Ay Ombe, ubicado en el Mallplaza, se reciben insumos de primera necesidad, medicamentos y elementos de protección personal que posteriormente serán trasladados a las zonas golpeadas por la emergencia.

Paulina Vega

La ex Miss Universo Paulina Vega Dieppa se unió a otras reinas de belleza para colaborar con la recolección y donaciones de la Unicef. Foto: Mike Marsland/Getty Images for O

La ex Miss Universo se sumó, junto con Paola Turbay, Ariadna Gutiérrez, María Fernanda Aristizábal, Catalina Duque y Marianella Maal, a una campaña de recolección de donaciones articulada con Unicef. La alianza busca que la capacidad de convocatoria de estas figuras se traduzca en una respuesta organizada y con alcance territorial.

Concierto solidario

Marc Anthony encabezará el 16 de agosto un concierto benéfico en el Kaseya Center de Miami. El espectáculo reunirá a artistas de distintos países y destinará recursos a la atención de las víctimas de los terremotos de Venezuela y Colombia.

El concierto contará con figuras como Luis Fonsi, Chayanne, Feid, Piso 21, Silvestre Dangond, Olga Tañón y otros artistas. La iniciativa contempla además una estrategia de transmisión y recaudación internacional, con recursos destinados a organizaciones humanitarias que trabajan en áreas como vivienda, educación, salud mental y atención médica.