Gente

Maluma tomó una radical decisión tras el terremoto en Colombia: la comunicó en sus redes sociales

El artista paisa se pronunció y compartió información importante a sus millones de seguidores.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

12 de agosto de 2026 a las 2:22 p. m.
Maluma prestará ayuda tras terremoto en Colombia.
Maluma prestará ayuda tras terremoto en Colombia. Foto: Instagram @maluma / Getty Images / Getty Images

El terremoto que sacudió a Colombia dejó una profunda huella entre millones de ciudadanos y también provocó reacciones de diferentes figuras del entretenimiento. Entre ellas estuvo Maluma, quien utilizó sus redes sociales para referirse a la tragedia y revelar una decisión que tomó junto a su equipo de trabajo para apoyar a las personas afectadas.

Zayn Malik hizo publicación sobre el terremoto en Colombia.
Zayn Malik, exintegrante de One Direction, se pronunció tras terremoto en Colombia: este fue su mensaje

El sismo, de magnitud 7,4, dejó cientos de fallecidos y miles de heridos en el país, además de numerosas familias damnificadas que perdieron sus viviendas y pertenencias. Ante este panorama, el cantante paisa decidió pronunciarse públicamente y explicar las acciones que comenzó a adelantar desde su grupo empresarial y su fundación.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Maluma reconoció que le había costado hablar sobre lo ocurrido debido al impacto que le produjo la tragedia. El artista envió un mensaje de solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos y a quienes resultaron afectados.

“De verdad, qué dolor tan hijo de pu#@”, expresó el cantante al hablar sobre lo ocurrido en Colombia.

Maluma
Maluma, cantante colombiano Foto: Instagram @maluma

El artista explicó que, además de enviar un mensaje de apoyo, tomó la decisión de involucrarse directamente en las labores de ayuda. Según contó, su grupo empresarial comenzó a coordinar diferentes acciones para contribuir con los damnificados.

“Nosotros, en nuestro grupo empresarial, hemos decidido empezar a brindar muchas ayudas. Desde Casaterna, Remanence y nuestra fundación El Arte de los Sueños”, aseguró.

Morat anunció tres conciertos en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá.
Morat sorprendió con decisión sobre sus conciertos en Bogotá tras el fuerte terremoto

El intérprete de Hawái también hizo énfasis en que las publicaciones que han aparecido en sus redes sociales con información sobre mecanismos para realizar donaciones corresponden a iniciativas legítimas. Por eso, invitó a sus seguidores a consultar estos canales y sumarse a las ayudas destinadas a las comunidades afectadas.

“Crean que es completamente legítimo. Vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando porque reconstruir el daño va a tomar tiempo, dinero y muchas cosas más”, manifestó.

La decisión del artista no se limita únicamente a sus seguidores colombianos. Maluma extendió la invitación a personas de otros países para que también aporten a las iniciativas de ayuda.

“También, si usted me está viendo pero usted no es colombiano, le vamos a seguir dejando las formas de ayuda para que usted se ponga la mano en el corazón”, dijo.

Finalmente, el cantante cerró su mensaje con palabras de esperanza para el país y reiteró que continuará difundiendo los enlaces de ayuda a través de sus plataformas.

“Estamos haciendo lo que podemos y lo que está a nuestro alcance”, afirmó Maluma, antes de enviar un mensaje de fuerza y solidaridad a los colombianos afectados por la tragedia.