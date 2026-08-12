El terremoto que sacudió a Colombia dejó una profunda huella entre millones de ciudadanos y también provocó reacciones de diferentes figuras del entretenimiento. Entre ellas estuvo Maluma, quien utilizó sus redes sociales para referirse a la tragedia y revelar una decisión que tomó junto a su equipo de trabajo para apoyar a las personas afectadas.

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El sismo, de magnitud 7,4, dejó cientos de fallecidos y miles de heridos en el país, además de numerosas familias damnificadas que perdieron sus viviendas y pertenencias. Ante este panorama, el cantante paisa decidió pronunciarse públicamente y explicar las acciones que comenzó a adelantar desde su grupo empresarial y su fundación.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Maluma reconoció que le había costado hablar sobre lo ocurrido debido al impacto que le produjo la tragedia. El artista envió un mensaje de solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos y a quienes resultaron afectados.

“De verdad, qué dolor tan hijo de pu#@”, expresó el cantante al hablar sobre lo ocurrido en Colombia.

Maluma, cantante colombiano Foto: Instagram @maluma

El artista explicó que, además de enviar un mensaje de apoyo, tomó la decisión de involucrarse directamente en las labores de ayuda. Según contó, su grupo empresarial comenzó a coordinar diferentes acciones para contribuir con los damnificados.

“Nosotros, en nuestro grupo empresarial, hemos decidido empezar a brindar muchas ayudas. Desde Casaterna, Remanence y nuestra fundación El Arte de los Sueños”, aseguró.

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El intérprete de Hawái también hizo énfasis en que las publicaciones que han aparecido en sus redes sociales con información sobre mecanismos para realizar donaciones corresponden a iniciativas legítimas. Por eso, invitó a sus seguidores a consultar estos canales y sumarse a las ayudas destinadas a las comunidades afectadas.

“Crean que es completamente legítimo. Vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando porque reconstruir el daño va a tomar tiempo, dinero y muchas cosas más”, manifestó.

La decisión del artista no se limita únicamente a sus seguidores colombianos. Maluma extendió la invitación a personas de otros países para que también aporten a las iniciativas de ayuda.

“También, si usted me está viendo pero usted no es colombiano, le vamos a seguir dejando las formas de ayuda para que usted se ponga la mano en el corazón”, dijo.

Finalmente, el cantante cerró su mensaje con palabras de esperanza para el país y reiteró que continuará difundiendo los enlaces de ayuda a través de sus plataformas.

“Estamos haciendo lo que podemos y lo que está a nuestro alcance”, afirmó Maluma, antes de enviar un mensaje de fuerza y solidaridad a los colombianos afectados por la tragedia.