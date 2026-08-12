Un potente sismo de magnitud 7,4 estremeció diferentes zonas de Colombia durante la mañana del pasado lunes, 10 de agosto, y generó momentos de tensión entre la población. La fuerza del movimiento llevó a numerosos ciudadanos a abandonar temporalmente sus hogares, oficinas y establecimientos mientras se evaluaba la situación.

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El fenómeno fue percibido en varias regiones del país. Tras conocerse los primeros reportes, los organismos de socorro activaron los protocolos correspondientes y comenzaron labores de inspección para identificar posibles daños en viviendas, edificios y otras estructuras afectadas por el movimiento telúrico.

Cali estuvo entre las ciudades que concentraron la mayor atención debido a las consecuencias reportadas tras el terremoto. En medio de la emergencia, Taliana Vargas, esposa del alcalde Alejandro Eder, adquirió protagonismo por su presencia en diferentes puntos de la ciudad y su participación en las labores de apoyo a las comunidades afectadas.

La exreina ha acompañado las jornadas de atención y ha estado vinculada a centros de acopio y zonas afectadas, donde se han reunido ayudas destinadas a las personas que enfrentan las consecuencias del sismo. Su presencia durante la emergencia también ha generado comentarios entre ciudadanos y usuarios de redes sociales.

No obstante, en medio de la emergencia, Taliana Vargas se robó las miradas de más de uno con una imagen que publicó en su cuenta oficial de Instagram. La celebridad hizo un resumen de la jornada y puntualizó los momentos que más la marcaron.

En una de las imágenes se le ve abrazada a su esposo, en un momento de apoyo mutuo en medio de las emergencias que continuaban presentándose entre los ciudadanos.

A pesar de su pareja sentimental, subió un clip dándose un beso tras días de coyuntura; esta postal reflejó el trabajo que realizó la exreina desde que se presentó el sismo a inicios de semana.

Taliana Vargas y Alejandro Eder Foto: Instagram @talianav

La famosa no dejó de lado la oración y encomendó a la ciudad, mientras destacó la importancia de la unión en la búsqueda de sobrevivientes.