Emotivo gesto de Nairo Quintana: comunicado oficial sobre el terremoto y los niños afectados

Nairo Quintana anunció su apoyo a los niños que resultaron afectados por el terremoto en Colombia. El ciclista boyacense, en alianza con Unicef, hizo una invitación a todos sus seguidores para donar a la causa.

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“En este momento Colombia está pasando por una situación muy difícil. Este desastre natural nos ha dejado con el corazón arrugado, ver tanta gente sufriendo… Yo siempre invito, como embajador de Unicef, que es una organización que ha ayudado en muchísimas partes del mundo, tiene experiencia y en este momento se encuentra en Colombia”, indicó.

Nairo agregó que, desde la distancia, estará apoyando las labores de rescate y la atención de los niños. “Los invito a donar. En esta ocasión queremos enfocarnos en los niños, llegar hasta el Chocó y garantizarles a estos niños agua potable, medicamentos, seguridad y la continuidad educativa que ellos necesitan”, agregó el boyacense.

“Muchas veces se ve el entorno en general, pero nuestros niños también son una prioridad”, agregó el colombiano. “Tengan toda la tranquilidad que la Unicef tiene toda la experiencia y ya está en el territorio”.

Nairo se prepara para la Vuelta a España 2026

Nairo Quintana se encuentra concentrado con el Movistar Team para la disputa de la Vuelta a España 2026, que será una de sus últimas carreras antes del retiro como profesional.

La semana pasada estuvo compitiendo en la Vuelta a Burgos y terminó en el puesto 18.º de la clasificación general, a 3′49″ del campeón Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

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Nairo está en la prelista de inscritos para la Vuelta, pero todavía está a la espera del anuncio oficial del Movistar. Para el Cóndor será una oportunidad de despedirse por todo lo alto y servir como gregario de lujo para Enric Mas.

La nómina de la escuadra telefónica podría incluir a otro colombiano. Einer Rubio estaba primero en la lista, pero ante su grave lesión en el Tour de Francia, podría dejar el puesto para Diego Pescador.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la Vuelta a Burgos 2026. Foto: Getty Images

Los otros posibles representantes de Colombia en la Vuelta a España 2026 son Daniel Felipe Martínez, Santiago Buitrago, Brandon Rivera, Harold Tejada y Juan Guillermo Martínez. Su participación se conocerá entre esta y la próxima semana.

Egan Bernal (Netcompany Ineos) está prácticamente descartado para la ronda ibérica. El corredor zipaquireño disputó el Tour de Francia en el mes de julio y se tomaría unas merecidas vacaciones, por lo que dejaría su lugar al británico Oscar Onley.

La Vuelta a España arranca el próximo 22 de agosto en Mónaco y terminará el 13 de septiembre con la última etapa en Granada. El principal favorito al título es el esloveno Tadej Pogačar.