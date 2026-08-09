Clasificación general del Tour de Polonia 2026: Santiago Buitrago y Juan Martínez cedieron tras la crono

El ciclista alemán Marco Brener ganó este domingo la Vuelta a Polonia tras la 7.ª y última etapa, una contrarreloj de 12,5 km alrededor de Wieliczka que se apuntó el especialista suizo Stefan Küng.

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Bremer, de 23 años, firma así la primera gran victoria de su carrera, superando en el podio final al británico Finn Fischer-Black (Red Bull Bora Hansgrohe), a 10 segundos, y al español Iván Romeo (Movistar), tercero a 16 segundos.

El alemán logra así la victoria final pese a no haber ganado ninguna etapa, arrebatando in extremis el maillot amarillo al italiano Christian Sarroni (Astana), que se hizo con el liderato el sábado al término de la 6ª etapa, la única puramente de montaña de esta carrera.

📊 Final Classification of the 83rd Tour de Pologne / Klasyfikacja końcowa 83. Tour de Pologne 📊



💛 ORLEN General Classification / Klasyfikacja Generalna ORLEN 💛

🥇🇩🇪 Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team)

🥈🇳🇿 Finn Fisher-Black (Red Bull–BORA–hansgrohe)

🥉🇪🇸 Iván Romeo… pic.twitter.com/x8Zqq3VcSQ — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 9, 2026

Sarroni, poco cómodo en la contrarreloj, cedió 47 segundos y cayó hasta la séptima posición de la general.

Uno de los grandes animadores de esta Vuelta a Polonia ha sido el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), vencedor al esprint de las tres primeras etapas.

En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) fue el mejor en la crono del domingo, pero Juan Guillermo Martínez (Picnic-PostNL) acabó como el mejor de los escarabajos en la clasificación.

Este domingo, Buitrago quedó en el puesto 26 y a a 31″ del ganador de la jornada, Stefan Küng. Caso contrario, Martínez llegó en el puesto 103 y a 1:33 del vencedor del día.

Santiago Buitrago, ciclista bogotano del Bahrain Victorious. Foto: Getty Images

Ya en la general, Martínez culmina su participación en el puesto 20, a 2:06 de Brenner, y bajando cuatro puestos respecto a la última jornada. Buitrago finalizó en el 21, a 2:13 del campeón, y cediendo un puesto con base a al registro de la etapa 6.

Clasificación general final del Tour de Polonia 2026

1. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) - 24:33:49

2. Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora) a 10″

3. Iván Romeo (Movistar) a 16″

4. Louis Barré (Visma-Lease a Bike) a 19″

5. Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) a 20″

6. Jan Christen (UAE Emirates-XRG) a 22″

7. Christian Scaroni (XDS-Astana) a 25″

8. Matteo Sobrero (Lidl-Trek) a 28″

9. Alberto Bettiol (XDS-Astana) a 30″

10. Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora) a 34″

(...)

20. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 2:06

21. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 2:13

*Con información de AFP