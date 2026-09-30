Revelan cómo se jugarían las eliminatorias Conmebol al Mundial 2030: Colombia, atenta al cambio

Cambios de fondo se avecinarían en el desarrollo de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030. Todo apunta a que se disputarían solo tres plazas y media.

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El panorama es el siguiente: el Mundial 2030 tendrá sus sedes principales en España, Portugal y Marruecos, pero se jugarán los partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, conmemorando el centenario de la competencia.

Como Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán partidos, estas tres selecciones ya estarán clasificadas al Mundial 2030, ocupando tres cupos de la Conmebol.

Cabe recordar que desde el Mundial 2026, con la ampliación a 48 equipos, Conmebol tiene seis cupos directos al certamen internacional y uno de repechaje.

Es decir, como las selecciones de Uruguay, Argentina y Paraguay ya están clasificadas, Conmebol definiría otros tres cupos y un repechaje al Mundial 2030. Gráficamente, sería así:

Tabla de Estatus Conmebol Número País Estatus 1 Argentina Clasificada 2 Uruguay Clasificada 3 Paraguay Clasificada 4 Conmebol 4 Por definir 5 Conmebol 5 Por definir 6 Conmebol 6 Por definir 7 Conmebol 7 - repechaje Por definir

¿Cómo se definirían los tres cupos y medio faltantes de Conmebol al Mundial 2030?

Esto interesa a la Selección Colombia. Según la prensa argentina, que afirma que pronto se hará el anuncio oficial, las eliminatorias sudamericanas se jugarían de manera normal, con los 10 países, en un ‘todos contra todos’ de 18 partidos, donde cada selección disputaría nueve de local y nueve de visitante. Tal como en los últimos años.

Uruguay, Argentina y Paraguay jugarían las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030, pero ya tendrían el cupo asegurado; es decir, disputarían los partidos, pero ya estarían instalados en la competencia orbital.

Los países sudamericanos que lucharían por los tres cupos directos restantes y el repechaje al Mundial 2030 serían:

Ecuador Colombia Brasil Bolivia Venezuela Perú Chile

Prensa argentina dio la exclusiva

Esteban Edul, periodista de ESPN, entregó detalles del cambio que tendrán las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030.

“En las próximas horas van a salir de Conmebol 10 mails a los 10 presidentes de las federaciones, diciéndoles hora y fecha de la próxima reunión de comité que van a tener”, arrancó afirmando Edul.

“Allí van a resolver cómo se juegan las eliminatorias al Mundial 2030. Conmebol ya recibió la noticia de algo que no es oficial, pero se sabe, y es que Fifa no les va a dar plazas extra por tener tres países organizadores: Argentina, Paraguay y Uruguay, que ya están clasificados”, siguió el periodista.

Y, en cuanto a lo que viene, reveló: “Durante todo este tiempo se pensó cómo jugar las eliminatorias sudamericanas, siendo que son 10 selecciones y tres ya están clasificadas”.

“El único plan de eliminatorias que hay, y el que van a aprobar, es el siguiente: van a jugar las 10 selecciones, con tres selecciones ya clasificadas (Argentina, Paraguay y Uruguay), y van a disputar tres plazas y media. Las tres van a jugar, van a sumar puntos, pero van a jugar por nada”, cerró.

🚨 ATENCIÓN: ASÍ PODRÍAN JUGARSE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS RUMBO AL MUNDIAL 2030



🌎 Con una particularidad para Argentina, Uruguay y Paraguay, @estebanedul cuenta las novedades sobre el sistema de competencia que tendría el próximo proceso clasificatorio para la siguiente… pic.twitter.com/Q5OJ7MZNEB — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2026

Es importante aclarar que, hasta ahora, no existe una medida oficial de la Fifa sobre la ampliación de 48 a 64 cupos en el Mundial 2030. Se mantendrían los 48, pero estaría sobre la mesa aumentar la cantidad.