La reacción de Dávinson Sánchez por su nuevo trabajo en la Selección Colombia: “Un sueño”

Dávinson Sánchez tiene una nueva faceta en la Selección Colombia y ahora no se cambia por nadie. Su reacción tras el golpe de confianza no se hizo esperar y sus palabras dan en el blanco, y conmueven a más de uno que ha seguido su trayectoria y crecimiento profesional desde sus épocas con Atlético Nacional.

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El defensa central del Galatasaray de Turquía ha hecho méritos para este ‘ascenso’ en la Tricolor tras varias temporadas siendo uno de los futbolistas más destacados. Por fin se pudo dar. Su debut en este nuevo trabajo fue ante la México de Rafa Márquez, un amistoso que finalizó 1-1 con goles de Luis Javier Suárez y Gilberto Mora.

Ante la renuncia de James Rodríguez, le llegó la hora a Dávinson para ser el capitán de la Selección Colombia. El zaguero de Caloto (Cauca) llevó en su brazo el brazalete contra México y fue titular en la zaga defensiva junto a Jhon Lucumí, reciente fichaje de la Juventus de Italia. En medio de la renovación que plantea Néstor Lorenzo, esta dupla parece intocable y será la que lidere la defensa colombiana en los próximos años.

Luego de recibir esa responsabilidad y cumplirla a cabalidad, Dávinson Sánchez dejó un contundente y sentido mensaje sobre ese debut, en el que expresó su alegría por la confianza que el cuerpo técnico ha tenido en sus cualidades como defensa y en su voz de mando, tanto en el camerino como en la cancha.

“Representar a mi país ya es un sueño; hacerlo como capitán lo hizo aún más especial”, dijo Dávinson Sánchez en las redes sociales, donde acompañó el mensaje con una serie de fotografías en las que se le ve con la cintilla de capitán.

Cabe recordar que el defensa ya había lucido la cinta en otros juegos (como segundo o tercer capitán); en esta ocasión fue una designación ya oficial de Néstor Lorenzo y eso marcó su estreno oficial como el número uno en este rol. Era claro que ‘Dao’ tenía las condiciones para asumir la vocería y el liderazgo del equipo.

Dávinson repetirá contra Paraguay

Tras el partido contra México, la Selección Colombia se alista para su segundo encuentro amistoso, contra Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, que supone un reto igual o más complicado que el representado por el seleccionado azteca.

Dávinson Sánchez contra México Foto: Dávinson Sánchez

El partido se realizará el próximo viernes 2 de octubre de 2026, a partir de las 7:00 p. m., hora colombiana, en Nueva Jersey.