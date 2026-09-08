Qué canal pasa Galatasaray vs. Sporting Lisboa con Dávinson Sánchez y Luis Javier Suárez por la Champions League

La Champions League 2026/2027 enciende motores en una temporada que pondrá a varias figuras y equipos a prueba. Desde los favoritos como el PSG, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal y Bayern Múnich hasta sus propias figuras como Ousmane Dembelé, Vinicius, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane, entre otras, medirán el aceite en una campaña clave en Europa post Mundial.

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En otro listado están los equipos llamados a sorprender como Sporting Lisboa o el Galatasaray de Turquía, que siempre levantan expectativa y mucho más cuando tienen figuras colombianas a bordo. En esta ocasión, por la primera fecha de la fase liga, portugueses y turcos se verán las caras en el mítico José Alvalade de Lisboa.

El partido Sporting Lisboa vs. Galatasaray se jugará este miércoles 9 de septiembre a partir de las 2:00 p.m., hora colombiana, en Lisboa. El juego tendrá transmisión de ESPN/Disney+.

Como local, Sporting Lisboa aparece como gran candidato a la victoria, con Luis Javier Suárez desde el pitazo inicial como único nueve de área. El torneo de Europa es el revulsivo que necesita el delantero colombiano para tomar confianza y no dejar dudas de su importancia en el esquema táctico para sorprender en la Champions League y ganar el título de la Primeira Liga.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images

Eso sí, al frente tendrá a un jugador con potencial para ser el capitán de la Selección Colombia, Dávinson Sánchez, quien estará en la titular del Galatasaray y tendrá la misión de no dejarlo avanzar.

Dávinson Sánchez con Galatasaray Foto: Getty Images

Lindo enfrentamiento de jugadores colombianos en el máximo torneo de clubes en el mundo.

Así va la tabla de la Champions League

Tuvieron acción en este primer día el Manchester City que le ganó 2-0 al Porto. Real Madrid venció al Inter de Milán en el partido más llamativo de la jornada. También hubo participación colombiana con el ingreso al campo de Nelson Deossa en el triunfo del Real Betis, que le remontó al Lille en un apasionante juego en Francia.

Estos juegos movieron la tabla de posiciones, dejando al cuadro inglés del City como el líder transitorio, al equipo de los colombianos como colíder (Betis) y en el fondo de la tabla a un onceno de Milán que deberá reponerse en próximas salidas.