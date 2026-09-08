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Qué canal pasa Galatasaray vs. Sporting Lisboa con Dávinson Sánchez y Luis Javier Suárez por la Champions League

Duelo de colombianos en la primera fecha de la Champions League.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

8 de septiembre de 2026 a las 6:14 p. m.
Luis Javier Suárez enfrentará a Dávinson Sánchez
Luis Javier Suárez enfrentará a Dávinson Sánchez Foto: Fotos: Getty Images

La Champions League 2026/2027 enciende motores en una temporada que pondrá a varias figuras y equipos a prueba. Desde los favoritos como el PSG, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal y Bayern Múnich hasta sus propias figuras como Ousmane Dembelé, Vinicius, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane, entre otras, medirán el aceite en una campaña clave en Europa post Mundial.

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ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 23: James Rodriguez of Colombia sing the national anthem during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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En otro listado están los equipos llamados a sorprender como Sporting Lisboa o el Galatasaray de Turquía, que siempre levantan expectativa y mucho más cuando tienen figuras colombianas a bordo. En esta ocasión, por la primera fecha de la fase liga, portugueses y turcos se verán las caras en el mítico José Alvalade de Lisboa.

El partido Sporting Lisboa vs. Galatasaray se jugará este miércoles 9 de septiembre a partir de las 2:00 p.m., hora colombiana, en Lisboa. El juego tendrá transmisión de ESPN/Disney+.

Como local, Sporting Lisboa aparece como gran candidato a la victoria, con Luis Javier Suárez desde el pitazo inicial como único nueve de área. El torneo de Europa es el revulsivo que necesita el delantero colombiano para tomar confianza y no dejar dudas de su importancia en el esquema táctico para sorprender en la Champions League y ganar el título de la Primeira Liga.

LISBON, PORTUGAL - APRIL 7: Luis Suárez of Sporting CP reacts after missing the target during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Sporting Clube de Portugal and Arsenal FC at Estadio Jose Alvalade on April 7, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images

Eso sí, al frente tendrá a un jugador con potencial para ser el capitán de la Selección Colombia, Dávinson Sánchez, quien estará en la titular del Galatasaray y tendrá la misión de no dejarlo avanzar.

Dávinson Sánchez en la previa del partido ante Unión SG.
Dávinson Sánchez con Galatasaray Foto: Getty Images

Lindo enfrentamiento de jugadores colombianos en el máximo torneo de clubes en el mundo.

Así va la tabla de la Champions League

Tuvieron acción en este primer día el Manchester City que le ganó 2-0 al Porto. Real Madrid venció al Inter de Milán en el partido más llamativo de la jornada. También hubo participación colombiana con el ingreso al campo de Nelson Deossa en el triunfo del Real Betis, que le remontó al Lille en un apasionante juego en Francia.

Estos juegos movieron la tabla de posiciones, dejando al cuadro inglés del City como el líder transitorio, al equipo de los colombianos como colíder (Betis) y en el fondo de la tabla a un onceno de Milán que deberá reponerse en próximas salidas.

  1. Manchester City — 3 puntos | +2
  2. Real Betis — 3 puntos | +1
  3. Borussia Dortmund — 3 puntos | +1
  4. Aston Villa — 3 puntos | +1
  5. Real Madrid — 3 puntos | +1
  6. AEK Atenas — 3 puntos | +1