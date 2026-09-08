Anuncio oficial de Alberto Gamero sobre su asistente técnico: decisión resuena en Millonarios

Millonarios está a cuestión de horas de oficializar al asistente técnico que acompañará a Alberto Gamero en este segundo ciclo. De hecho, el estratega samario ya dio detalles de la operación.

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Este martes, 8 de septiembre de 2026, Alberto Gamero dio noticias sobre quién será su asistente técnico en Millonarios. Habló con Win Sports y, aunque no reveló el nombre oficial, sí entregó pistas.

Alberto Gamero: da detalles del que será su nuevo asistente

“Ya hoy prácticamente me confirmó la persona. Está arreglando unos papeles y, como le dije a él, que cuando estuviera aquí lo diremos porque en esto siempre se daña cualquier cosa. Esta persona tiene otra propuesta más, pero me dijo que le interesaba venir a Millonarios, estar en la institución, al lado mío”, arrancó afirmando Gamero en diálogo con el medio referenciado.

Y añadió: “Es una persona que ha dirigido en el FPC. Es una persona muy carismática, querida, y seguramente nos va a caer bien tanto al equipo como al cuerpo técnico. Seguramente a la hinchada también”.

"Ya tengo a la persona que va a ser mi asistente técnico, esperando que todo se pueda dar; yo le dije a él que cuando esté aquí lo anunciaremos, pero él está feliz de estar en la institución. Es una persona que ha dirigido en el fútbol colombiano y le va a caer bien al equipo":… pic.twitter.com/qeMnqV6mDb — Win Sports (@WinSportsTV) September 8, 2026

¿Faryd Mondragón será el nuevo asistente técnico de Millonarios?

Cada vez más pierde fuerza esa posibilidad. Aunque entre la prensa deportiva colombiana se rumoreó que el histórico exjugador de la Selección Colombia y hoy comentarista de Win Sports, Faryd Mondragón, podría llegar como asistente a Millonarios, parece que se quedó en un rumor.

Luego del partido contra Deportivo Pereira, el pasado 6 de septiembre, Alberto Gamero fue consultado sobre la posibilidad de que Faryd Mondragón llegue a Millonarios. El samario dejó todo claro.

“Yo estuve aquí casi ocho meses en Cali y creo que fue el mejor compañero que tuve en el Deportivo Cali, de amistad, de fútbol, de todo... Yo con Faryd tengo una muy buena relación, pero en ningún momento hablamos de que venía al cuerpo técnico de Millonarios”, afirmó Gamero.

Y, luego, añadió: “Son especulaciones que se dan por todas partes. Yo tengo entendido que Win paga bien y yo no creo que el vaya a dejar a Win para ir de asistente técnico”.

🗣️ Alberto Gamero sobre la posibilidad de que Farid Mondragón sea su asistente técnico:



“En ningún momento hablamos de que Farid viniera al cuerpo técnico de Millonarios. En el fútbol se especulan cosas. Yo tengo un par de nombres, estoy esperando que me definan”.



📹: @Dimayor pic.twitter.com/jYunQl0dP0 — Jonathan Gonzalez (@Jonathan7Gracia) September 7, 2026

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“Tengo entendido que hay cupos de jugadores libres, pero buscar jugadores libres no es fácil, pero el scouting está en esa búsqueda y, si hay esa posibilidad de buscar un jugador, lo vamos a hacer. Las posiciones que probablemente encontremos son el mediocampo, el lateral y un extremo”, declaró Gamero en la misma charla con Win.