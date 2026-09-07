Faryd Mondragón se pronunció por lo de Millonarios: habló de su arribo y la relación con Gamero

Alberto Gamero aterrizó por segunda vez en Millonarios para ser el director técnico. Su arribo se dio luego de la salida de Fabián Bustos, quien venía haciendo bien su tarea, pero que fue removido del cargo bajo extrañas circunstancias.

El DT samario ya se hizo a su puesto, debutó el fin de semana con un empate 1-1 y empezó a escribir una nueva historia donde se comprometió a superar lo hecho en su paso anterior en el consiguió Copa, Liga y Superliga.

Alberto Gamero se pronunció sobre el fichaje de Faryd Mondragón a Millonarios y dio claridad

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¿Faryd Mondragón será su dupla?

El fin de semana pasado, previo al reestreno de Millonarios con Alberto Gamero, surgió la información de que Faryd Mondragón llegaría azul para ser parte del cuerpo técnico del entrenador samario.

Dicho rumor molestó a cierta parte de la afición, no cayó bien y se generó una resistencia inicial. Mondragón en las últimas horas tuvo una conversación exclusiva con Carlos Antonio Vélez, con quien aclaró si verdaderamente iba a llegar a Millonarios.

De entrada se mostró deseoso de asumir un reto así: “¿Quién no quiere ir a a un cuerpo técnico, un equipo tan grande como el Millonarios?, claro que le seduce a uno”.

Faryd Mondragón se retiró del fútbol en el año 2014 Foto: David Amado

Por sus respuestas, Faryd da a entender que cuenta con la preparación necesaria para cuando se dé la oportunidad.

“Es un bicho que hace rato me viene picando y que en su momento, cuando yo era instructor Conmebol, yo hice absolutamente todas mis licencias y en algún momento de mi vida, cuando el universo y los planetas se alineen y la vida y el universo me mande la señal, pues seguramente más temprano que tarde estaré vinculado en algún momento con algún cuerpo técnico”, avisó.

Si bien todo podría estar dado, a Millonarios esta vez no llegará. El exarquero de la selección Colombia y clubes de renombre en el mundo desmintió alguna comunicación con las directivas embajadoras.

“En este caso no, yo no conozco al señor Serpa, no conozco al señor Camacho. Al señor Camacho lo saludé una vez, ¿se acuerda? En la Copa América del 2016 en Brasil, creo que fue 2019, perdón, 2019 en Brasil, en un aeropuerto. Nos lo cruzamos una vez, lo saludé: Cómo está, cómo está. Pero al señor Serpa no lo conozco, nunca he hablado con él. Con el señor Camacho ese día no más”, explicó.

“Así que yo con alguien de Millonarios no hablé absolutamente con nadie. Diálogo con el profe Gamero permanentemente”, insistió cerrando cualquier posibilidad.

Aunque no se dará en este momento, Gamero sí le ha manifestado “que le gustaría que estuviera en su cuerpo técnico y yo obviamente absorber y aprender de alguien como Gamero, pues para mí sería un honor, un privilegio”.

Alberto Gamero volvió a Millonarios después de dos años Foto: NurPhoto via Getty Images

“Pero esta no fue la ocasión, esta no fue la ocasión porque yo a mí creo que para él fue todo muy rápido”, resumió de las dificultades que impidieron que se diera el acuerdo.

“Se manifestará en su momento, cuando lo de Junior, con anticipación, como corresponde, porque yo creo que uno tiene que ser claro y agradecido en la vida, lógico”, vaticinó Faryd Mondragón para una oportunidad futura.