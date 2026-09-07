Alberto Gamero negó que tuviera a Faryd Mondragón en sus planes como nuevo asistente técnico de Millonarios. Aunque reconoció que tienen una excelente relación de amistad, aseguró que hay otros dos nombres sobre la mesa para cubrir ese cargo.

Así quedó la tabla de posiciones tras el debut de Gamero: Millonarios no levanta cabeza

“Yo estuve aquí casi ocho meses en Cali y creo que fue el mejor compañero que tuve en el Deportivo Cali, de amistad, de fútbol de todo... Yo con Faryd tengo una muy buena relación, pero en ningún momento hablamos de que venía al cuerpo técnico de Millonarios”, señaló.

Horas antes del partido frente a Deportivo Pereira, surgió una versión que apuntaba a Faryd Mondragón como principal favorito para ser nuevo asistente técnico de Millonarios. La reacción de la hinchada estuvo dividida y creó una polémica que llegó hasta oídos del propio Gamero.

Lo cierto es que Mondragón quedó descartado como candidato para sumarse al cuadro embajador. “La relación mía con él nunca va a desaparecer. Siempre vamos a tener una buena amistad”, dijo el DT.

“Son especulaciones que se dan por todas partes. Yo tengo entendido que Win paga bien y yo no creo que el vaya a dejar a Win para ir de asistente técnico”, agregó Gamero.

El entrenador samario considera que “en el fútbol se especulan cosas” y la realidad va por otro lado. “Yo tengo un par de nombres que estoy esperando que me definan”, sentenció.

Primeras declaraciones tras su debut

Alberto Gamero también habló sobre el resultado frente a Deportivo Pereira y lo que debe corregir Millonarios para volver a sumar de a tres. El conjunto capitalino encadena tres partidos consecutivos sin ganar en la Liga BetPlay.

“Este es un equipo que debe presionar de local y visitante. Desde hoy quiero decir que hay que presionar. En el segundo tiempo nos posicionamos mejor y tuvimos un poco de sincronización. Con Estupiñán y Leo Castro logramos ser más vertical”, dijo. “Millonarios fue a buscar el partido”.

Gamero anunció que su contrato con el club va hasta finales de 2027. “Eso no pasa en ninguna parte que los directivos le digan que tiene que jugar bien o mal. Si me contratan es porque saben cómo juego”, indicó.

Alberto Gamero, DT de Millonarios Foto: @MillosFCOficial

“Lo que quiero intentar es superar lo que hice yo mismo. Trabajaré para eso. Tengo contrato por año y medio. El profe Bustos armó buen equipo, entonces vengo con la mayor ilusión”, apuntó.

Su próximo examen en la Liga BetPlay será el jueves de esta semana, enfrentando a Deportivo Cali en el Estadio El Campín. Volver a ganar es fundamental para mantenerse dentro del grupo de los ocho y reconciliarse con una hinchada que sigue teniendo dudas sobre el regreso de Gamero dos años después de haber renunciado a su cargo.