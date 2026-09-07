En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity se llevó a cabo la prueba de salvación, en la que los participantes que acumularon delantal negro tuvieron la última oportunidad de convencer a los chefs de que merecen permanecer una semana más en el exigente programa de cocina.

Así reaccionó Claudia Bahamón al conocer a ‘su reemplazo’ en ‘MasterChef Celebrity 2026’

Tuto, Emmanuel Restrepo, Jimmy Vásquez, Emiro Navarro, Luciano D’Alessandro, Pautips y Sebastián Vega encendieron los fogones y tuvieron la tarea de preparar platos libres haciendo uso de algunos ingredientes seleccionados por la producción.

Fue en medio de esta prueba que Paula Galindo, mejor conocida en redes sociales como Pautips, sufrió una fuerte quemadura cuando el aceite caliente de la olla en la que preparaba unos garbanzos le salpicó directamente en el rostro.

“Se estalla un garbanzo y me vuela el aceite caliente a la cara, a los brazos y al pecho”, comentó posteriormente la creadora de contenido.

Creadora de contenido y participante de 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Canal RCN

El susto fue tan grande que, incluso, sus compañeros mostraron preocupación por lo sucedido e intentaron calmarla.

“Yo no voy a ser ahí la mujer pobrecita porque me quemé la cara, no, nada, para adelante, ya después miro cómo arreglo, como me ponen crema o algo, pero yo necesito terminar mi reto”, confesó frente a las cámaras.

Milena López expuso en SEMANA si Pautips debió ser eliminada de ‘MasterChef Celebrity’ en su lugar

La reacción de Claudia Bahamón frente al accidente de Pautips

Como es costumbre, la presentadora estuvo caminando por algunas de las estaciones para observar y analizar el procedimiento de cada una de las estrellas que se enfrentaron en el reto.

Fue allí cuando se percató de la incomodidad de Pautips y se mostró sorprendida por lo ocurrido.

“Ay, ¿tú que tienes? (...) Gajes del oficio, desafortunadamente pasan estos accidentes, pero vamos a cuidarte la cara todo el tiempo, de ahí en adelante”, dijo.

A lo que Pautips respondió: “Mi cara es mi trabajo, Clau”.

“No, tu alma es tu trabajo, tu cara no es tu trabajo. Tu alma y tu corazón son tu trabajo. Vas a estar bien. Vamos a ponerte cremitas y de ahí en adelante vas a andar con crema en toda la cara hasta que estés bien”, le dijo la presentadora.