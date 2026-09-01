Milena López expuso en SEMANA si Pautips debió ser eliminada de ‘MasterChef Celebrity’ en su lugar

La más reciente noche de eliminación de MasterChef Celebrity dejó una decisión que generó conversación entre los seguidores del programa. Milena López tuvo que abandonar la competencia el pasado 31 de agosto, mientras que Pautips logró mantenerse en la cocina.

‘MasterChef Celebrity’: participante cometió inesperado error y fue eliminada de la competencia

Tras su salida, la reconocida presentadora habló con SEMANA y fue contundente al revelar si considera que la creadora de contenido debió ser eliminada en su lugar.

La jornada reunió a seis participantes que llegaron con el temido delantal negro: Pautips, Emmanuel Restrepo, Víctor Tarazona, Milena López, Tuto Patiño y Mariana Mozo. Todos tuvieron 60 minutos y acceso a despensa libre para preparar una propuesta, dulce o salada, en la que la técnica y la menor cantidad de errores serían fundamentales para asegurar la permanencia.

Milena decidió presentar Il mio raviolón nero, una preparación de pasta rellena de salmón ahumado y acompañada de salsa. Aunque el chef Jorge Rausch destacó el grosor de la pasta, encontró uno de los problemas que terminaría siendo determinante: la salsa estaba demasiado espesa.

Por su parte, Pautips llevó a la cocina Arroz hermoso, un arroz cremoso con queso azul, espárragos y un falso queso elaborado con macadamia. Su plato también recibió observaciones de los jurados, quienes consideraron que algunos elementos podían mejorarse y cuestionaron la presentación final.

Finalmente, después de evaluar los errores de cada preparación, los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso tomaron la decisión: Milena López fue eliminada de MasterChef Celebrity.

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Milena López opinó sobre la decisión de los profesionales

Lejos de cuestionar el veredicto, la presentadora dejó claro que entiende completamente la determinación de los jurados. En conversación con SEMANA, aseguró que, incluso teniendo en cuenta que su continuidad estaba en juego, considera que la decisión fue correcta.

“No creo para nada que haya sido una decisión mal tomada. De hecho, siento que fue una decisión muy acertada, a pesar de que estaba mi cabeza en juego, de que estaba mi participación en la cocina en juego; pienso que Pautips se ha esforzado mucho, que es muy dedicada”, manifestó.

Para Milena, uno de los aspectos que ha marcado la participación de Pautips es la disciplina con la que ha asumido cada reto. Además, destacó la capacidad que ha tenido para mostrar su creatividad con cada una de las preparaciones que presenta ante los chefs.

“Ella es una mujer muy disciplinada, muy constante y que ha integrado esa creatividad que ella tiene para el maquillaje dentro de la cocina. Yo admiro mucho lo que ha logrado Pautips y se merece seguir en la competencia”, indicó.

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La presentadora comparó su propio desempeño con el de su compañera. Según explicó, reconoce que Pautips tiene una mayor preparación y experiencia dentro de la competencia, por lo que aseguró que ella misma habría tomado una decisión similar.

“Entre dejar a Pautips, que de verdad ha demostrado lo buena que es, y dejar a Milena, que va remando, estuvo bien dejarla a ella”, dijo.

Por otro lado, Milena también aclaró que no tuvo la oportunidad de probar la preparación de Pautips y, por lo tanto, no puede determinar si su plato era mejor o peor. Sin embargo, aseguró que, al analizar el recorrido de su compañera durante la competencia, considera que su esfuerzo merece ser reconocido.

“Si vamos a mirar el pasado de la competencia, creo que Pautips solamente por la dedicación y por la constancia y por el esfuerzo tan grande que está haciendo, sí se merece seguir en la competencia”, finalizó.