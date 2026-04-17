“Nos mostraban el cuchillo”: Milena López contó cómo fue el asalto en su vivienda

Milena López, la presentadora, quien recientemente se integró a Bésame como una de sus nuevas estrellas del programa digital, compartió en esa misma emisora un estremecedor relato sobre el robo del que fue víctima en su propia casa, una experiencia que, según dijo, fue uno de los momentos más angustiantes que ha vivido.

Todo ocurrió en la noche del 23 de diciembre del año 2022, que parecía transcurrir con total normalidad. “Yo estaba en mi casa, viendo televisión con mi esposo, comiendo crispetas y de un momento a otro se abre la puerta del cuarto y entran tres hombres encapuchados”, contó.

La presentadora reveló detalles de lo ocurrido. Foto: Foto: Instagram @smilelopez.

De acuerdo con su testimonio, los delincuentes ingresaron armados y tomaron el control de la situación mediante amenazas constantes. “Nos decían ‘calladitos, calladitos’ y nos mostraban el cuchillo”. Mientras a su esposo lo amarraron y lo dejaron sobre la cama, a ella la obligaron a colaborar con el hurto.

“Primero me cogen a mí, me ponen una cobija encima y me llevan por todo el cuarto a recoger joyas y cosas de valor”, explicó. Sin embargo, el robo tomó un giro inesperado cuando los asaltantes insistieron en una suma de dinero que, según la presentadora, no existía.

Milena López habló del difícil momento en que fue diagnosticada con una infección de transmisión sexual

“Me decían: ‘¿Dónde están los 500 millones?’ (…) y yo les respondía que no sabía de qué me hablaban”, dijo, evidenciando la presión a la que fue sometida en medio del miedo.

Tras despojarlos de sus pertenencias, los delincuentes los inmovilizaron. “Me amarraron los pies, me amarraron las manos y estuve acostada todo el tiempo al lado de mi esposo”, contó.

Desde el suelo, la presentadora alcanzaba a percibir que los hombres no actuaban solos. Según dijo, los oía comunicándose con alguien afuera, lo que sugiere que el asalto habría sido coordinado con más personas.

Uno de los momentos más delicados se produjo cuando el suegro de López apareció en la escena sin saber lo que ocurría. Al notar movimientos sospechosos, se encontró de frente con los delincuentes. “A mi suegro sí lo amenazaron con una pistola”, relató, dejando claro que el riesgo se extendió también a otros miembros de su familia.

Milena López, famosa expresentadora, hizo confesión sobre Jota Mario Valencia: “No podrá decir que yo le falté ni una sola vez”

El hombre, alarmado, logró regresar al edificio y, con ayuda del portero, ingresar al apartamento. “Entra y nos encuentra amarrados”, recordó la presentadora.

Su testimonio no solo generó una ola de solidaridad entre oyentes y colegas, sino que también puso en evidencia una realidad que afecta a muchas familias.